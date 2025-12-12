Kioxia розробляє ключову технологію для впровадження 3D DRAM високої щільності та низького енергоспоживання

12 декабря 2025 г., 16:35

Компанія Kioxia оголосила про розробку транзисторів із каналом з оксидного напівпровідника з високою можливістю стекінгу, що дозволить практично впровадити 3D DRAM високої щільності та низького енергоспоживання. Ця технологія була представлена на IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), що відбулася в Сан-Франциско, США, 10 грудня, і має потенціал для зниження енергоспоживання в широкому спектрі застосувань, включаючи сервери AI та компоненти IoT.



В еру AI зростає попит на DRAM із більшою місткістю та нижчим енергоспоживанням, здатну обробляти великі обсяги даних. Традиційна технологія DRAM досягає фізичних меж масштабування розміру комірок пам'яті, що спонукає до досліджень 3D-стекінгу комірок пам'яті для забезпечення додаткової місткості. Використання монокристалічного кремнію як матеріалу каналу для транзисторів у стекованих комірках пам'яті, як це відбувається у звичайній DRAM, збільшує виробничі витрати, а потужність, необхідна для оновлення комірок пам'яті, зростає пропорційно до місткості пам'яті.



На тогорічному IEDM Kioxia оголосила про розробку технології DRAM з транзистором із каналом з оксидного напівпровідника (OCTRAM), яка використовує вертикальні транзистори, виготовлені з оксидних напівпровідників. У цьогорічній презентації компанія продемонструвала технологію транзисторів із каналом з оксидного напівпровідника з високою можливістю стекінгу, що дозволяє 3D-стекінг OCTRAM, підтвердивши роботу транзисторів, складених у вісім шарів.



Ця нова технологія складає зрілі плівки оксиду кремнію та нітриду кремнію та замінює область нітриду кремнію оксидним напівпровідником (InGaZnO), щоб одночасно формувати вертикальні шари горизонтально складених транзисторів. Kioxia також представила нову структуру 3D-комірки пам'яті, здатну масштабувати вертикальний крок. Очікується, що ці виробничі процеси та структури подолають проблеми вартості, пов'язані з досягненням 3D-стекінгу комірок пам'яті.



Крім того, очікується, що потужність оновлення може бути знижена завдяки характеристикам низького струму витоку оксидних напівпровідників. Компанія продемонструвала можливості високого струму ввімкнення та ультранизького струму витоку для горизонтальних транзисторів, сформованих процесом заміщення. Ба більше, було успішно виготовлено 8-шаровий стек горизонтальних транзисторів та підтверджено успішну роботу транзисторів у цій структурі.

