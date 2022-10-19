Toshiba анонсувала жорсткі диски ємністю 20 ТБ

19 октября 2022 г., 18:25

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Toshiba Electronics Europe GmbH оголосила випуск серії MG10 - жорстких дисків великої ємності 20 ТБ з традиційним магнітним записом (CMR).



Диски серії MG10 ємністю 20 ТБ мають 10-дискову конструкцію з гелієвим ущільненням, яка використовує інноваційну технологію мікрохвильового магнітного запису з підтримкою Flux Control (FC-MAMR).



Як підкреслюється, жорсткі диски Toshiba серії MG10 ємністю 20 ТБ, що на 11,1% перевищують попередню модель ємністю 18 ТБ, сумісні з широким спектром додатків і операційних систем і пристосовані до змішаних робочих навантажень довільного і послідовного читання і запису як в хмарних середовищах, так і в традиційних центрах обробки даних.



Нові диски мають швидкість обертання шпинделя 7 200 об/хв, номінальну робочу ємність 550 ТБ на рік, оснащуються інтерфейсами SATA і SAS на вибір - і все це в енергоефективному гелієвому корпусі зі стандартним для галузі форм-фактором 3,5 дюйма.



Також наголошується, що завдяки підвищеній енергоефективності та збільшеній ємності диски серії MG10 ємністю 20 ТБ повинні допомогти хмарним інфраструктурам підвищити щільність зберігання даних, тим самим знижуючи капітальні витрати і сукупну вартість володіння (TCO). Оскільки зростання обсягів даних продовжується вибуховими темпами, накопичувачі MG10 ємністю 20 ТБ з технологією FC-MAMR допоможуть постачальникам хмарних сервісів і розробникам рішень для зберігання даних досягти більш високої щільності зберігання для хмарних, гібридних хмарних і локальних сховищ.



Очікується, що пробні поставки замовникам жорстких дисків серії MG10 ємністю 20 ТБ почнуться в четвертому календарному кварталі поточного року.

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