Прибуток ASML у третьому кварталі склав 1,7 млрд євро при обсязі продажів у 5,8 млрд євро

19 октября 2022 г., 16:15

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ASML Holding, ключовий постачальник обладнання для виробників чипів, повідомляє про кращі, ніж очікувалося, продажі і прибуток в третьому кварталі і рекордні нові замовлення.



«На ринку існує невизначеність через низку глобальних макроекономічних проблем, включаючи інфляцію, зниження споживчої довіри та ризик рецесії", - заявив генеральний директор Пітер Веннінк (Peter Wennink).



Незважаючи на слабкість ринку мікросхем пам'яті у цей момент, «загальний попит на наші системи продовжує залишатися високим. Це призвело до рекордних замовлень в третьому кварталі на суму близько 8,9 млрд. євро», наголосив голова ASML.



ASML, найбільша в Європі технологічна компанія, виробляє літографічні системи, які коштують до 160 мільйонів доларів кожна і використовуються такими виробниками мікросхем, як TMSC, Samsung та Intel для створення чипів.



В цей час компанія не в змозі задовольнити попит з боку виробників напівпровідників, оскільки більшість з них прагнуть швидко побудувати нові виробничі лінії - портфель замовлень ASML зараз перевищує 30 мільярдів євро.



Чистий прибуток ASML в третьому кварталі склав 1,7 мільярда євро при обсязі продажів у 5,8 мільярда євро, перевершивши прогнози аналітиків про прибуток в 1,42 мільярда євро при обсязі продажів в 5,41 мільярда євро.



Для порівняння в другому кварталі 2022 року ASML мала прибуток 1,7 мільярда євро при продажах 5,78 мільярда євро.



Раніше в цьому місяці США впровадив нові масштабні обмеження на експорт напівпровідників та обладнання для їх випуску в Китай.



ASML заявила, що вплив нових правил США видається обмеженим, враховуючи, що вона є європейською компанією з невеликою кількістю американських деталей, що використовуються в її машинах. «Ми можемо продовжувати відправляти літографічні інструменти, що не відповідають вимогам ЄС, з Європи до Китаю», - заявили в компанії.



Однак у китайських клієнтів можуть виникнути труднощі з отриманням інших необхідних їм деталей, заявили в компанії. ASML зазначила, що оскільки наразі вона не може встигати за замовленнями в цілому, якщо замовлення на інструменти з Китаю сповільняться, вона може продавати їх деінде.

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