«Армія дронів» та United24 відправили ще 179 безпілотників на передову

20 октября 2022 г., 8:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що «Армія дронів» та United24 продовжують посилювати ЗСУ - ще 179 безпілотників вирушили на передову.



Як відзначається, 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. «Пташки» вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни.



Безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога. Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя.



Ще потужніші Matrice RTK 300 поїхали на гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі - робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції.



Продовжуємо забезпечувати дронами всі напрямки фронту. Разом із вашою підтримкою зберігаємо життя хлопцям та дівчатам і наближаємо перемогу.



https://u24.gov.ua/uk/dronation

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