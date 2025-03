TCL представила на MWC перший AI-планшет NXTPAPER 11 Plus

5 марта 2025 г., 13:35

Компанія TCL оголосила про запуск планшета TCL NXTPAPER 11 Plus на виставці Mobile World Congress 2025. Перший планшет бренду зі штучним інтелектом представлятиме NXTPAPER 4.0, останню ітерацію дисплейної технології TCL.



Невіддільною частиною TCL NXTPAPER 11 Plus є його дисплейна технологія. Дисплей NXTPAPER, розроблений спільно з TCL CSOT, дійшов до версії 4.0 і був анонсований на виставці CES 2025. Як перший пристрій з фірмовою технологією дисплея TCL NXTPAPER 4.0, TCL NXTPAPER 11 Plus повністю оптимізовано для людських очей, забезпечуючи чіткість і передачу кольору.



У ньому реалізовано режими Smart Eye Comfort Mode і Personalized Eye Comfort Mode, призначені для поліпшення самопочуття користувача шляхом оптимізації комфорту очей і мінімізації втоми відповідно до сценаріїв використання та вподобань. Режим Smart Eye Comfort Mode покликаний забезпечити індивідуальні враження від перегляду залежно від конкретних потреб у різних сценаріях використання шляхом автоматичного настроювання різних параметрів дисплея, як-от яскравість, контрастність, колірна температура, частота оновлення тощо. Режим Personalized Eye Comfort Mode робить ще один крок уперед, аналізуючи вподобання користувачів за допомогою різних зображень для інтелектуальної генерації відповідних колірних відтінків, забезпечуючи налаштування кожного виводу дисплея для поліпшення візуального сприйняття і подальшого зниження стомлюваності очей. Пріоритет простоти й ефективності для підвищення продуктивності - клавіша NXTPAPER Key - це універсальний ярлик для відкриття призначеного для користувача інтерфейсу NXTPAPER, а також настроювані жести, як-от одинарне, подвійне та тривале натискання, для активації інструментів штучного інтелекту та часто використовуваних застосунків.



Крім поліпшення комфорту для очей, TCL NXTPAPER 11 Plus представляє нову функцію Write in Text Fields, що забезпечує плавне перетворення рукописного тексту в текст у підтримуваних областях введення тексту. Затримка менш як 5 мс, досягнута завдяки алгоритмам штучного інтелекту, які передбачають рух пера, забезпечує швидке, плавне і чуйне письмо. Ця інновація підвищує зручність використання стилуса, роблячи його ідеальним для письма, малювання та нотаток, а також значно покращує загальне враження користувача.



TCL NXTPAPER 11 Plus використовує штучний інтелект для розширення своїх функціональних можливостей завдяки таким функціям, як Text Assist і Writing Assist. Text Assist покращує роботу з текстом, пропонуючи інтелектуальні пропозиції з переписування, перекладу та резюмування. Writing Assist допомагає складати електронні листи та планувати заходи завдяки генеративному штучному інтелекту, ефективно оптимізуючи завдання. Для більшої зручності функція Circle to Search with Google дозволяє користувачам ініціювати пошук, намалювавши коло пальцем або T-Pen. Функція Smart Voice Memo дає змогу записувати та розшифровувати кожне вимовлене слово і навіть підбивати підсумки обговорень та створювати карти розуму, щоб поділитися ними з колегами після закінчення зустрічі. Крім того, за допомогою Smart Translator, який пропонує переклад голосу, тексту або зображень, навіть мова не є перешкодою. А функція субтитрів у режимі реального часу дає змогу перекладати відео, забезпечуючи безперешкодне міжмовне спілкування.



Модель TCL NXTPAPER 11 Plus може похвалитися 6,5-міліметровим тонким дизайном без шкоди для потужності. Його 11,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,2K і частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавну навігацію та взаємодію, незалежно від того, чи споживаєте ви контент, чи створюєте витвір мистецтва. Екран може похвалитися точністю відображення істинних кольорів ΔE<1, а також 100% колірного охоплення sRGB, забезпечуючи кришталево чисте зображення з рівномірним кольоропередаванням, що підходить для створення зображень професійного рівня. Все це поміщено в ультратонкий корпус вагою 490 г, що робить його дуже портативним та ідеальним для використання в дорозі завдяки підтримці додаткового аксесуара - фліп-кейса. Попри легку вагу, TCL NXTPAPER 11 Plus забезпечує потужну продуктивність завдяки процесору MediaTek Helio G100, а конфігурації 8 ГБ+256 ГБ або 12 ГБ+256 ГБ дають змогу задовольнити найрізноманітніші потреби. Акумулятор місткістю 8000 мАг у поєднанні зі швидкою зарядкою 33 Вт забезпечує надійну роботу та розваги протягом усього дня. TCL NXTPAPER 11 Plus переосмислює звукове занурення завдяки чотирьом динамікам та аудіосистемі з підтримкою DTS, забезпечуючи динамічні баси та кришталево чистий вокал для більш оптимального сприйняття.



Модель TCL NXTPAPER 11 Plus ціною від €249 доступна в Північній Америці, Європі, Азійсько-тихоокеанському регіоні, Латинській Америці.

