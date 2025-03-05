У Києві пройшли інтегровані кібернавчання HackWave Reloaded 2025

5 марта 2025 г., 12:38

Команда Netflix&Chill Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку перемогла у кіберзмаганнях на HackWave Reloaded 2025.

У Києві упродовж трьох днів проходили інтегровані кібернавчання HackWave Reloaded 2025 «Стійкість в умовах складних АРТ загроз (Advanced Persistent Threats)», організовані Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Повідомляється, що у межах заходу відбулися кіберзмагання Capture the Flag (CTF), участь у яких взяли 12 команд технічних фахівців. Команда Netflix&Chill Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку показала найкращі результати та посіла перше місце.

Блискуче виступили й інші наші команди – «Margarine Hats» Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Держспецзв’язку, «ISCIP» і «First special» Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

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