 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У Києві пройшли інтегровані кібернавчання HackWave Reloaded 2025

5 марта 2025 г., 12:38
Команда Netflix&Chill Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку перемогла у кіберзмаганнях на HackWave Reloaded 2025.
 
У Києві упродовж трьох днів проходили інтегровані кібернавчання HackWave Reloaded 2025 «Стійкість в умовах складних АРТ загроз (Advanced Persistent Threats)», організовані Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
 
Повідомляється, що у межах заходу відбулися кіберзмагання Capture the Flag (CTF), участь у яких взяли 12 команд технічних фахівців. Команда Netflix&Chill Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку показала найкращі результати та посіла перше місце. 
 
Блискуче виступили й інші наші команди – «Margarine Hats» Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Держспецзв’язку, «ISCIP» і «First special» Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
 

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  