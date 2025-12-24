LG продемонструє на CES 2026 майбутнє мобільності завдяки рішенням для автомобілів з AI

24 декабря 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія LG Electronics (LG) анонсувала плани презентувати на виставці CES 2026 інтерактивний експозиційний простір, який візуалізує бачення майбутньої мобільності LG через LG Affectionate Intelligence (Інтелект орієнтований на людину). Відвідувачі зможуть на власному досвіді побачити, як штучний інтелект здатен трансформувати зони водія, переднього пасажира та пасажирів заднього ряду, переосмислюючи весь салон автомобіля як інтуїтивний, орієнтований на людину простір, створений для покращення кожної поїздки.





Нова серія рішень була відзначена нагородою CES 2026 «Найкращі інновації» у категорії «Розважальні системи в автомобілях» — уперше підрозділ LG Vehicle Solution Company отримав найвищу нагороду в цій категорії. Система поєднує передові технології дисплеїв, сучасні рішення вбудованих в салон сенсорів та обробку даних зі штучним інтелектом безпосередньо на пристрої в межах комплексної архітектури AI-Defined Vehicle («Автомобіль зі штучним інтелектом»).





Експозиція демонструє три ключові інтерактивні рішення:



Mobility Display Solution («Система дисплеїв для мобільності») — рішення, що перетворює лобове скло на інтелектуальний інтерфейс;



Automotive Vision Solution («Система автомобільного зору») — система, яка підвищує рівень безпеки та надає контекстно-орієнтовану інформацію водієві й передньому пасажиру за допомогою машинного зору зі штучним інтелектом;



In-Vehicle Entertainment Solution («Система розваг у салоні автомобіля») — комплекс розваг, що забезпечує персоналізовані рекомендації контенту, медіа на основі спогадів і переклад у реальному часі.





У зоні Mobility Display Solution відвідувачі можуть побачити, як штучний інтелект інтуїтивно подає ключову інформацію через лобове скло, оснащене прозорою OLED-панеллю. Наприклад, під час наближення до світлофора система відображає над ним час, що залишився до зміни сигналу, надаючи лише найбільш релевантну інформацію саме в цей момент. У режимі автономного руху штучний інтелект аналізує навколишнє середовище та формує відповідні візуальні сцени: на дорогах, де ростуть дерева, по дисплею м’яко кружляють пелюстки сакури, а монотонний тунель перетворюється на чарівний ліс, створюючи захопливий досвід, близький до віртуальної реальності.





Automotive Vision Solution — це рішення що використовує сенсори в салоні авто на базі LG Automotive Vision System, розроблене для підвищення безпеки та забезпечення контекстної взаємодії з пасажирами, а також персоналізованого доставлення контенту. Система в режимі реального часу відстежує рухи водія, напрямок погляду, рівень уваги, колір одягу та жести, що дозволяє їй точно розуміти стан пасажирів і відповідно реагувати. Завдяки відстеженню погляду та керуванню жестами розширюється обсяг інформації, що подається з урахуванням інтересів користувача, а графіка на дисплеї підсилює ефект занурення та реалістичність. Наприклад, у режимі автономного руху, якщо передній пасажир звертає погляд на рекламу на фасаді будівлі, система розпізнавання погляду може миттєво відобразити пов’язану інформацію на пасажирському дисплеї, забезпечуючи безперервний шлях від ознайомлення з продуктом до його придбання.





In-Vehicle Entertainment Solution забезпечує персоналізовані розваги та інтерактивну комунікацію нового рівня. Розпізнаючи пейзажі за вікном автомобіля, штучний інтелект може відображати у вікні дисплеї фотографії, пов’язані зі спогадами, асоційованими з цим місцем. Пасажири мають змогу ділитися цими моментами в реальному часі через відеодзвінки з членами родини. Під час тривалих подорожей система рекомендує контент відповідно до індивідуальних уподобань, перетворюючи кілометри дороги на яскраві враження. В іншому сценарії, якщо працівник ресторану спілкується мовою жестів, штучний інтелект інтерпретує жести та виводить їх у вигляді тексту на екрані, забезпечуючи зручну та безперешкодну двосторонню комунікацію.





«Ми втілюємо наше бачення майбутньої мобільності, інтегруючи штучний інтелект у всі наші рішення — багато з яких, зокрема системи сенсорів в салонах авто, вже перебувають у серійному виробництві у співпраці з глобальними OEM-партнерами», — зазначив Ин Сок Хьон, президент LG Vehicle Solution Company. «Прискорюючи впровадження цих інновацій, ми прагнемо прокласти шлях до епохи автомобілів, керованих штучним інтелектом, у найближчі роки»

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI