Samsung Galaxy Z TriFold у реальному тесті витримав 144 тис згинів замість задекларованих 200 тис.

Новий смартфон Samsung Galaxy Z TriFold має унікальну конструкцію з двома шарнірами, що дозволяє екрану складатися втричі. Попри високу ціну та обмежену доступність, головним питанням для потенційних покупців залишається довговічність такого складного дисплея.



Як повідомляє AndroidAuthority, щоб перевірити офіційні заяви виробника, група південнокорейських блогерів OMG_electronics провела масштабний марафон випробувань у прямому ефірі.



Згідно з технічними характеристиками Samsung, екран Galaxy Z TriFold розрахований на 200 тис циклів складання, що за звичайного використання має відповідати кільком рокам експлуатації.



Судячи х відео, перші проблеми проявилися вже на 61 тис ітерації: легкий скрип в одному з шарнірів. На другому шарнірі це почалося після 121 тис циклів. Але не дивлячись на звуки, екран продовжував коректно відображати інформацію та й сенсорний шар зберігав повну чутливість.



Ключовий момент настав на 144 тис згинів - механізм «розмякшився», як описали цей стан самі тестувальники. Пристрій перестав повністю розкриватися самостійно, а для кожного відкриття та закриття доводилося прикладати дедалі більше зусиль. По суті, смартфон усе ще залишався в робочому стані, проте користуватися ним у такому вигляді було вже вкрай незручно через порушену ергономіку та опір шарнірів. Це випробування наочно продемонструвало різницю між живучістю самої панелі дисплея та довговічністю механічних вузлів, які її утримують.



Подібні незалежні тести стають дедалі популярнішими, оскільки вони демонструють поведінку складних механізмів у реальних, а не лабораторних умовах. Окрім механічного зносу, блогери звертають увагу на те, як поводиться пил та дрібні частки, що можуть потрапляти всередину конструкції під час інтенсивного використання. Оскільки Galaxy Z TriFold використовує інноваційні матеріали для захисту внутрішньої панелі, результати цього марафону стануть важливим індикатором надійності для всієї індустрії складаних пристроїв. Успішне проходження першого етапу тестування підтверджує, що інженерам Samsung вдалося значно вдосконалити технологію шарнірів порівняно з першими поколіннями лінійки Fold.



Аналіз конструкційної надійності Galaxy Z TriFold вказує на критичну роль нових полімерних покриттів, які забезпечують еластичність екрана при екстремальних радіусах вигину. Важливо розуміти, що 200,000 згинань - це лабораторний стандарт, який не враховує перепади температур або потрапляння вологи. Застосування АІ-алгоритмів для компенсації мікродеформацій панелі дозволяє програмно коригувати передачу кольору в місцях згину, що подовжує візуальний термін служби пристрою.

