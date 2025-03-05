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DroneUA відправила першу партію дронів для NASA

5 марта 2025 г., 14:35

Резидент Дія.City DroneUA починає постачання роботів для NASA, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Тестова партія уже поїхала до американського штату Вірджинія. Там їх випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування.

Як відзначається, саме NASA ініціювало співпрацю. Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з NASA в найближчому майбутньому.

Війна дала потужний поштовх розвитку ринку defence tech. Це зокрема відкриває можливості для постачання українських розробок за кордон, дозволить створити нові робочі місця та забезпечити додаткові надходження в бюджет.

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