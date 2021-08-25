Тарас Гошовский назначен на должность CIO «Укрнафта»

25 августа 2021 г., 10:25

Как стало известно редакции, Тарас Гошовский утвержден в должности CIO «Укрнафта».



До мая текущего года Тарас руководил ИТ-департаментом в компании «Международные авиалинии Украины», занимая эту должность с 2018 г.



С 2015 г по 2017 г. он возглавлял ИТ-службу в компании «Эльдорадо», а с 2013 по 2014 в WOG.



Высшее образование Тарас Гошовский получил в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.



Стоит также отметить, что Тарас Гошовський дважды выходил в финал проекта BEST CIO и стал победителем BEST CIO 2019.

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