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Тарас Гошовский назначен на должность CIO «Укрнафта»

25 августа 2021 г., 10:25

Тарас Гошовский назначен на должность CIO «Укрнафта»

Как стало известно редакции, Тарас Гошовский утвержден в должности CIO «Укрнафта».

До мая текущего года Тарас руководил ИТ-департаментом в компании «Международные авиалинии Украины», занимая эту должность с 2018 г.

С 2015 г по 2017 г. он возглавлял ИТ-службу в компании «Эльдорадо», а с 2013 по 2014 в WOG.

Высшее образование Тарас Гошовский получил в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Стоит также отметить, что Тарас Гошовський дважды выходил в финал проекта BEST CIO и стал победителем BEST CIO 2019.

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