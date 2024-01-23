Світовий ринок вживаних смартфонів перевищить 430 млн одиниць с оцінкою у 109,7 млрд дол. до 2027 р.

23 января 2024 г., 16:45

+11

голос Tweet

За оцінками IDC, світові поставки вживаних смартфонів, включаючи офіційно відновлені, досягнуть 309,4 млн одиниць у цьому році. Це на 9,5% більше, ніж 282,6 млн одиниць, відвантажених у 2022 році.



Крім того, IDC прогнозує, що у 2027 році поставки вживаних смартфонів досягнуть 431,1 млн одиниць, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 8,8% з 2022 по 2027 рік.



Постачання вживаних смартфонів залишається критичним для ринку, оскільки цикли оновлення, високі ціни та макроекономічні проблеми негативно впливають на сегмент нових смартфонів. Однак попит на вживані смартфони залишається здоровим і продовжуватиме зростати протягом прогнозованого періоду, хоча й повільніше, ніж прогнозувалося раніше, завдяки проблемі придбання запасів.



IDC очікує зниження поставок нових смартфонів на 3,5% у 2023 році, оскільки попит, інфляція та політичні заворушення продовжують впливати на світову економіку. На противагу цьому, ринок вживаних смартфонів продемонстрував неабияку стійкість до цих непередбачуваних обставин, продемонструвавши майже 10% зростання за рік. Періодичність оновлення нових телефонів на більшості розвинених ринків перевищила 40 місяців, що спричинило дефіцит запасів на вторинному ринку. Програми Trade-in продовжують підтримувати галузь, але вони становлять лише частину від загального обсягу вживаних телефонів.



Хоча зростання вторинного ринку виглядає вражаючим порівняно з новим ринком, який продовжує боротися, темпи зростання сповільнюються порівняно з нашим попереднім прогнозом. Щобільше, нестача запасів також вплинула на загальний доступний ринок (TAM) вживаних пристроїв у кожному регіоні. Загальний обсяг вторинного ринку скоротився приблизно на 2,7%, оскільки довші терміни оновлення та слабкі споживчі витрати продовжують стримувати зростання як нового, так і вживаного ринку.



«Попри майже 10% зростання, вторинний ринок демонструє ознаки уповільнення через реальну нестачу запасів, - зазначає Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), менеджер з досліджень у Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker компанії IDC. - Оскільки частота оновлення на більшості розвинених ринків збільшується, придбання запасів залишається найбільшою проблемою для реселерів. Роздрібні продавці телефонів відчувають гостру потребу в товарних запасах, оскільки на дорогому сегменті ринку продовжує спостерігатися дефіцит через те, що клієнти просто притримують свої пристрої. Це подовження можна також спостерігати на новому ринку, де поставки скоротилися на 3,5% у 2023 році».

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків