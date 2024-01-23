Новий монітор ROG Swift OLED G27AQDP має частоту оновлення 480 Гц

23 января 2024 г., 15:35

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За заявою ASUS, випуск монітора ROG Swift OLED PG39WCDM знаменує собою ще один значний стрибок у розвитку ігрових технологій. Цей 39-дюймовий ультраширокоформатний OLED-монітор із роздільною здатністю 3440×1440, частотою оновлення 240 Гц і вигнутою поверхнею з кривиною 800R демонструє постійне прагнення компанії розширювати межі технологій для ігрових дисплеїв. Друга модель, ROG Swift OLED PG32UCDP, – це перший у світі дворежимний ігровий монітор із функцією підвищення частоти кадрів, яка дозволяє користувачам у будь-який момент перемикатися між режимами 4K (240 Гц) і Full HD (480 Гц). І довершує цю дивовижну трійцю ігрових моніторів ROG Swift OLED PG27AQDP – перший у світі ігровий OLED-монітор із частотою оновлення 480 Гц.



Оснащені технологією ROG OLED третього покоління, новітньою технологією META і технологією ELMB, ці нові монітори лінійки Swift забезпечують на 30% вищу пікову яскравість і на 20% більший кут огляду в порівнянні зі своїми попередниками. Спеціальний радіатор не лише знижує робочу температуру монітора, але й захищає OLED-панель від вигорання, гарантуючи її довговічність. Завдяки піковій яскравості 1300 кд/м2 і відповідності стандарту DisplayHDR True Black 400, ці OLED-монітори ROG Swift демонструють приголомшливе зображення для захопливих ігрових вражень. Чудовий час відгуку 0,03 мс і підтримка технології AMD FreeSync Premium Pro означають плавне, без розривів, зображення з низькою затримкою, а ексклюзивна технологія Extreme Low Motion Blur (ELMB) робить рух у динамічних іграх ще чіткішим і виразнішим.



Монітор ROG Swift OLED PG39WCDM із вбудованим пристроєм Smart KVM дає змогу керувати двома комп’ютерами за допомогою одного комплекту клавіатури й миші, а роз’єм USB 3.2 пришвидшує передачу файлів. Широкі можливості підключення, зокрема DisplayPort з HDMI (v2.1) і USB-C з підтримкою живлення до 90 Вт (Power Delivery), перетворюють цей OLED-монітор на універсальний хаб для ігрових систем. Окрім цих функцій, монітор пропонує також комплект настінного кріплення ROG VESA для легкого монтажу на стіну або перегородку. Монітор ROG Swift OLED оснащений вигнутою панеллю з кривиною 800R: це найбільш вигнута панель з усіх доступних моделей моніторів ROG.



Усі три нові моделі оснащені технологією ROG Gaming Artificial Intelligence з функціями Dynamic Shadow Boost, Dynamic Cross-hair, Variable Overdrive 2.0, Dynamic GameVisual (в окремих моделях), які покращують ігровий досвід користувачів.

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