Oracle відкриє другий центр обробки даних в Ізраїлі - під землею

23 января 2024 г., 17:34

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Генеральний директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) заявила, що компанія відкриє другий центр обробки даних в Ізраїлі та подвоїть свої інвестиції в країну.

Як зазначає видання DatacentreDynamics, наступний центр обробки даних Oracle в Ізраїлі буде глибоко під землею.

Кац відвідала команди компанії в Петах-Тікві та Беер-Шеві.

У коментарі для Times of Israel Сафра Кац відзначила, що Oracle побудує другий центр обробки даних для обслуговування своїх хмарних клієнтів в регіоні. «Ізраїль повинен мати безпечну хмару, тому цей ЦОД буде дев’ятиповерховим підземним, щоб не ставити під загрозу виживання бізнесу», зазначила вона.

Oracle управляє виділеним хмарним регіоном для Ізраїлю з лютого 2021 року, коли компанія відкрила свій перший центр обробки даних в країні. На той час це був перший великий хмарний провайдер, який запропонував таку послугу, хоча конкуренти - AWS та Google Cloud - з того часу запустили свої власні ізраїльські регіони. Microsoft без додаткового галасу запустила власний ізраїльський регіон у жовтні минулого року.

Дата-центр компанії в Єрусалимі розмістився в бункері площею 14 000 кв. м та під п’ятьма рівнями паркінгу та 17-поверховою будівлею в єрусалимському технологічному хабі Хар Хоцвім. Побудований компанією Bynet Data Communications, об’єкт простягається на чотири поверхи на глибині 50 метрів (160 футів) нижче рівня землі.

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