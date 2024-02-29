Світовий ринок смартфонів відновлюється - прогнозується зростання на 2,8% у 2024 році

29 февраля 2024 г., 12:25

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За останні сім років світовий ринок смартфонів скорочувався шість разів щорічно. Однак 2024 рік має стати періодом, коли ринок повернеться до зростання. Згідно з новим прогнозом IDC очікується, що у цього року поставки смартфонів досягнуть 1,20 мільярда одиниць, що на 2,8% більше, ніж у попередньому році, а до 2028 р. зростання буде виражатися низькими однозначними числами. Хоча загальні обсяги все ще нижчі за допандемічний рівень, аналітики вважають, що ринок скоригувався і рухається далі від дна.



«Це був складний період для ринку смартфонів, навіть якщо взяти до уваги роки, що передували пандемії, - сказав Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC з відстеження світової мобільності та споживчих пристроїв. - У той час, як світ продовжує стикатися зі складною макроекономічною ситуацією, деякі категорії пристроїв, які конкурують за частку гаманця, повертаються до зростання, в тому числі персональні комп’ютери. IDC твердо переконана, що смартфон залишиться квінтесенцією пристрою для більшості, але постійне зростання цін і поліпшена довговічність сучасних смартфонів підтримує і без того довгий цикл заміни, що буде стримувати зростання нових поставок».



Цикли заміни пристроїв і зростання попиту на ринках, що розвиваються, безумовно, є ключовими факторами загального відновлення ринку, але нещодавні технологічні розробки принесли нову енергію у сферу смартфонів. Зокрема, складані смартфони продовжують стрімко зростати: очікується, що річне зростання цих пристроїв становитиме 37%, а їхні поставки досягнуть 25 мільйонів у 2024 році. Крім того, штучний інтелект швидко став частиною дискусії про смартфони, викликавши новий інтерес до можливостей АІ наступного покоління на портативних пристроях.



«Хоча загальний обсяг поставок смартфонів залишається нижчим за допандемічний рівень, хороша новина полягає в тому, що споживачі готові платити більше за свої телефони. Цьому сприятимуть інновації у сфері складних пристроїв та ідея використання штучного інтелекту наступного покоління на пристроях, - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень у відділі IDC з відстеження мобільних та споживчих пристроїв. - За прогнозами IDC, у цьому році буде поставлено 170 мільйонів АІ-смартфонів наступного покоління, що становить майже 15% від загального ринку смартфонів і перевершує навіть ПК зі штучним інтелектом. Смартфони зі штучним інтелектом нового покоління будуть стрімко зростати і після 2024 року в міру того, як розвиватимуться сценарії використання, а гравці галузі продовжуватимуть просувати технологію NPU. Хоча АІ вплине на всі пристрої, саме смартфони стануть тим пристроєм, який принесе революцію штучного інтелекту в кожен дім».

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