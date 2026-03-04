Seagate запускає платформу Mozaic 4+ та нові HDD на 44 ТБ

4 марта 2026 г., 11:45

Компанія Seagate оголосила про запуск платформи наступного покоління для своїх накопичувачів.



В основі нової платформи Mozaic 4+ лежить технологія термомагнітного запису (Heat-Assisted Magnetic Recording — HAMR), яка розв'язує фундаментальну проблему фізики — суперпарамагнітну межу. При екстремальному ущільненні даних на магнітному диску біти стають настільки малими, що їхня магнітна орієнтація стає нестабільною під впливом кімнатної температури. Seagate розв'язала цю проблему, використовуючи новий тип магнітного сплаву з високою коерцитивністю, який неможливо намагнітити звичайною голівкою.



Для запису даних Mozaic 4+ використовує крихітний лазер, інтегрований безпосередньо в записувальну голівку. Цей лазер за наносекунди розігріває мікроскопічну точку на диску, роблячи її сприйнятливою до зміни магнітного поля, після чого вона миттєво охолоджується, «заморожуючи» стан біта.



Наразі анонсовані нові накопичувачі місткістю 44 ТБ на базі нової платформи вже пройшли кваліфікацію та надійшли у серійне виробництво для двох провідних світових постачальників хмарних послуг. Це підтверджує готовність технології до розгортання в гіпермасштабованих середовищах, де потреба в ефективному зберіганні даних зростає експоненціально.



Як зазначається, платформа Mozaic 4+ використовує інноваційну архітектуру підвісу та вдосконалену систему на кристалі (SoC), що дозволяє досягати надвисокої щільності запису без втрати надійності корпоративного рівня. Поточна щільність у понад 4 ТБ на один диск є лише частиною дорожньої карти компанії, яка передбачає перехід до 10 ТБ (на диск) у майбутньому. Це відкриває шлях до створення жорстких дисків місткістю 100 ТБ протягом наступних кількох років.



Особливістю Mozaic 4+ є вертикальна інтеграція лазерних технологій. Seagate самостійно розробляє та виготовляє нанофотонні компоненти, що дозволяє компанії повністю контролювати надійність та ланцюжки постачань. Виконавчий директор Seagate Дейв Мослі (Dave Mosley) підкреслив, що в сучасному світі, керованому штучним інтелектом, дані стали найціннішим активом, а HAMR-рішення забезпечують необхідний рівень продуктивності та економічної ефективності для їхнього збереження.



Використання Mozaic 4+ дозволяє хмарним центрам обробки даних масштабувати сховища без збільшення фізичної площі чи споживання електроенергії. Наприклад, при розгортанні сховища об'ємом в один ексабайт, ефективність інфраструктури зростає на 47% порівняно зі стандартними дисками на 30 ТБ. Це дозволяє економити близько 100 квадратних футів площі дата-центру та зменшувати річне споживання енергії на 0,8 млн кВт-год.



Seagate планує зробити ці накопичувачі доступними для ширшого кола клієнтів найближчим часом.



Фокус на вертикальній інтеграції фотоніки робить Seagate менш вразливою до дефіциту сторонніх компонентів. У 2026 році, коли енергоспоживання дата-центрів стало однією з головних світових проблем, показник «місткість на ват» стає важливішим за «ціну за гігабайт». Нова платформа Mozaic 4+ б'є саме в цю точку, пропонуючи стійке рішення для епохи, де дані генеруються швидше, ніж ми встигаємо їх осмислювати.

