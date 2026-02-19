 
`

Identity First Security для банківського та державного сектору на базі платформи Silverfort 

19 февраля 2026 г., 17:25
Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist і дізнайтеся, як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в гібридній інфраструктурі.

Понад 80% сучасних атак починаються зі скомпрометованих облікових даних. Identity став новим периметром безпеки, а традиційні засоби захисту мережі та кінцевих точок часто не зупиняють зловмисника, який вже використовує легітимний доступ. Legacy-системи, адміністративні сценарії, Service Accounts — саме тут роками залишаються критичні прогалини.

Silverfort — платформа класу Unified Identity Protection, що реалізує підхід Identity First Security. Вона дозволяє уніфікувати контроль доступу без агентів і змін у коді, закрити «сліпі зони» та впровадити Zero Trust навіть у складних гібридних середовищах.

На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 26 лютого 2026 року, ви дізнаєтесь, як Silverfort допомагає перейти від фрагментарного контролю доступу до системної, керованої моделі захисту ідентичностей.

Тема події: «Як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в банківських, фінансових та державних установах за допомогою платформи Silverfort»

Програма вебінару


Ви дізнаєтесь:
    • як уніфікувати політики доступу для різних IdP і гібридних платформ;
    • як впровадити MFA для legacy-систем та адміністративних сценаріїв (PowerShell, PsExec, файлові ресурси, самописне ПЗ);
    • як забезпечити захист Service Accounts без ротації паролів;
    • як виконати вимоги регуляторів і кіберстрахування (NIST, PCI DSS) щодо повсюдного MFA;
    • як швидко запустити пілот (POV) і отримати Risk Assessment для оцінки реальних ризиків.

На вебінарі ви побачите практичний підхід до впровадження Silverfort і зрозумієте, як вибудувати керовану систему захисту ідентичностей у своїй організації.

Для кого?


Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:
    • фахівець з ІТ- або інформаційної безпеки, відповідальний за контроль доступу;
    • CISO, CTO або керівник ІТ-напряму;
    • спеціаліст з комплаєнсу та управління ризиками;
    • представник банківської, фінансової чи державної установи, відповідальний за виконання регуляторних вимог.

Про організаторів


IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки, який створює безпечну IT-інфраструктуру для держави та бізнесу. Завдяки власному SOC, міжнародним аудитам (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивному підходу компанія допомагає організаціям не лише реагувати на інциденти, а й випереджати їх.

Silverfort — інноваційна компанія у сфері кібербезпеки, що спеціалізується на захисті ідентичностей і адаптивній автентифікації.

Clico — офіційний дистриб’ютор провідних рішень із кібербезпеки в Центральній та Східній Європі.

Деталі події

Дата: 26 лютого 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією

Зареєструватися на вебінар

