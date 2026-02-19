Identity First Security для банківського та державного сектору на базі платформи Silverfort 

|0
Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist і дізнайтеся, як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в гібридній інфраструктурі.
Понад 80% сучасних атак починаються зі скомпрометованих облікових даних. Identity став новим периметром безпеки, а традиційні засоби захисту мережі та кінцевих точок часто не зупиняють зловмисника, який вже використовує легітимний доступ. Legacy-системи, адміністративні сценарії, Service Accounts — саме тут роками залишаються критичні прогалини.
Silverfort — платформа класу Unified Identity Protection, що реалізує підхід Identity First Security. Вона дозволяє уніфікувати контроль доступу без агентів і змін у коді, закрити «сліпі зони» та впровадити Zero Trust навіть у складних гібридних середовищах.
На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 26 лютого 2026 року, ви дізнаєтесь, як Silverfort допомагає перейти від фрагментарного контролю доступу до системної, керованої моделі захисту ідентичностей.
Тема події: «Як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в банківських, фінансових та державних установах за допомогою платформи Silverfort»
Програма вебінару
Ви дізнаєтесь:
• як уніфікувати політики доступу для різних IdP і гібридних платформ;
• як впровадити MFA для legacy-систем та адміністративних сценаріїв (PowerShell, PsExec, файлові ресурси, самописне ПЗ);
• як забезпечити захист Service Accounts без ротації паролів;
• як виконати вимоги регуляторів і кіберстрахування (NIST, PCI DSS) щодо повсюдного MFA;
• як швидко запустити пілот (POV) і отримати Risk Assessment для оцінки реальних ризиків.
На вебінарі ви побачите практичний підхід до впровадження Silverfort і зрозумієте, як вибудувати керовану систему захисту ідентичностей у своїй організації.
Для кого?
Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:
• фахівець з ІТ- або інформаційної безпеки, відповідальний за контроль доступу;
• CISO, CTO або керівник ІТ-напряму;
• спеціаліст з комплаєнсу та управління ризиками;
• представник банківської, фінансової чи державної установи, відповідальний за виконання регуляторних вимог.
Про організаторів
IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки, який створює безпечну IT-інфраструктуру для держави та бізнесу. Завдяки власному SOC, міжнародним аудитам (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивному підходу компанія допомагає організаціям не лише реагувати на інциденти, а й випереджати їх.
Silverfort — інноваційна компанія у сфері кібербезпеки, що спеціалізується на захисті ідентичностей і адаптивній автентифікації.
Clico — офіційний дистриб’ютор провідних рішень із кібербезпеки в Центральній та Східній Європі.
Деталі події
Дата: 26 лютого 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією
Зареєструватися на вебінар
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
|0