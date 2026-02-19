Identity First Security для банківського та державного сектору на базі платформи Silverfort 

19 февраля 2026 г., 17:25

Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist і дізнайтеся, як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в гібридній інфраструктурі.



Понад 80% сучасних атак починаються зі скомпрометованих облікових даних. Identity став новим периметром безпеки, а традиційні засоби захисту мережі та кінцевих точок часто не зупиняють зловмисника, який вже використовує легітимний доступ. Legacy-системи, адміністративні сценарії, Service Accounts — саме тут роками залишаються критичні прогалини.



Silverfort — платформа класу Unified Identity Protection, що реалізує підхід Identity First Security. Вона дозволяє уніфікувати контроль доступу без агентів і змін у коді, закрити «сліпі зони» та впровадити Zero Trust навіть у складних гібридних середовищах.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 26 лютого 2026 року, ви дізнаєтесь, як Silverfort допомагає перейти від фрагментарного контролю доступу до системної, керованої моделі захисту ідентичностей.



Тема події: «Як виконати регуляторні вимоги до ідентифікації, автентифікації та авторизації в банківських, фінансових та державних установах за допомогою платформи Silverfort»

Програма вебінару



Ви дізнаєтесь:

• як уніфікувати політики доступу для різних IdP і гібридних платформ;

• як впровадити MFA для legacy-систем та адміністративних сценаріїв (PowerShell, PsExec, файлові ресурси, самописне ПЗ);

• як забезпечити захист Service Accounts без ротації паролів;

• як виконати вимоги регуляторів і кіберстрахування (NIST, PCI DSS) щодо повсюдного MFA;

• як швидко запустити пілот (POV) і отримати Risk Assessment для оцінки реальних ризиків.



На вебінарі ви побачите практичний підхід до впровадження Silverfort і зрозумієте, як вибудувати керовану систему захисту ідентичностей у своїй організації.

Для кого?



Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:

• фахівець з ІТ- або інформаційної безпеки, відповідальний за контроль доступу;

• CISO, CTO або керівник ІТ-напряму;

• спеціаліст з комплаєнсу та управління ризиками;

• представник банківської, фінансової чи державної установи, відповідальний за виконання регуляторних вимог.

Про організаторів



IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки, який створює безпечну IT-інфраструктуру для держави та бізнесу. Завдяки власному SOC, міжнародним аудитам (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивному підходу компанія допомагає організаціям не лише реагувати на інциденти, а й випереджати їх.



Silverfort — інноваційна компанія у сфері кібербезпеки, що спеціалізується на захисті ідентичностей і адаптивній автентифікації.



Clico — офіційний дистриб’ютор провідних рішень із кібербезпеки в Центральній та Східній Європі.

Деталі події

Дата: 26 лютого 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією



Зареєструватися на вебінар

