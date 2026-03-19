ROBONEERS презентувала дистанційно керований бойовий модуль «ШАБЛЯ К-2»

19 марта 2026 г., 8:25

«Мілітарний» повідомляє, що українська компанія ROBONEERS представила новий дистанційно керований бойовий модуль, розроблений для підтримки дій піхоти у ближньому бою.



Ключовою особливістю «ШАБЛЯ К-2» є озброєння - спарені автомати Калашникова калібру 5,45 мм. За задумом розробників, така конфігурація забезпечує надійне вогневе прикриття піхоти та ефективне подавлення противника на малих дистанціях.



Система керування дозволяє оператору обирати режим ведення вогню залежно від тактичної ситуації: стрільба з лівого або правого автомата чи одночасний вогонь з обох.



Турель легко інтегрується в єдину мережу наземної платформи, забезпечуючи стабільний зв’язок із пультом керування та оперативну передачу даних.



Система живлення передбачає вбудоване резервне джерело, а також можливість роботи від наземного роботизованого комплексу або зовнішнього акумулятора з напругою від 20 до 60 В.



«ШАБЛЯ К-2» оснащена сучасною системою спостереження, яка включає три камери: ширококутну денну - для огляду місцевості, вузькокутну денну - для прицільної стрільби, а також тепловізійну - для роботи вночі та в умовах обмеженої видимості.



Наразі модуль проходить підготовку до кодифікації, що відкриє можливість її постачання до підрозділів Сил оборони України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI