Дата-центр MiroHost – фокус на надійності 

22 мая 2023 г., 13:48

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Компанія MiroHost пропонує послуги власного центру обробки даних. Дата-центр орієнтований головним чином на надання в оренду типових серверів. Втім клієнтам доступний повний спектр послуг – від оренди віртуальних або виділених серверів, до розміщення власних.

Наразі дата-центр MiroHost займає площу понад 230 кв.м та має загальну ємність – до 10 тис. юнітів. Він оснащений двома незалежними вводами електроживлення першої категорії потужністю 1 МВт, джерелами безперебійного живлення Emerson Liebert, дизель-генераторами із запасом палива щонайменше на добу автономної роботи та системою прецизійного кондиціонування Emerson. Середні показники доступності сервісів (Uptime) знаходяться на рівні 99,9%.

ЦОД має два незалежних підключення до «Української мережі обміну трафіком» загальною пропускною здатністю 130 ГБіт/с та п'ять каналів за кордон пропускною здатністю 60 ГБіт/с. На технічному майданчику використовується комунікаційне обладнання і маршрутизатори Juniper Networks, Cisco Systems та Extreme Networks, а також потужні серверні платформи на базі Intel Xeon та системи моніторингу роботи серверного й комунікаційного обладнання.

Таким чином, оренда або розміщення серверів у дата-центрі MiroHost – це:

оптимальні умови для експлуатації обладнання;

гарантія тривалої безперебійної роботи обладнання;

доступ до широких каналів зв'язку та наявність резервних;

цілодобове чергування інженерного персоналу і технічної підтримки;

цілодобова охорона.

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