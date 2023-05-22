 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дата-центр MiroHost – фокус на надійності 

22 мая 2023 г., 13:48
+11
голос

Компанія MiroHost пропонує послуги власного центру обробки даних. Дата-центр орієнтований головним чином на надання в оренду типових серверів. Втім клієнтам доступний повний спектр послуг – від оренди віртуальних або виділених серверів, до розміщення власних.

Наразі дата-центр MiroHost займає площу понад 230 кв.м та має загальну ємність – до 10 тис. юнітів. Він оснащений двома незалежними вводами електроживлення першої категорії потужністю 1 МВт, джерелами безперебійного живлення Emerson Liebert, дизель-генераторами із запасом палива щонайменше на добу автономної роботи та системою прецизійного кондиціонування Emerson. Середні показники доступності сервісів (Uptime) знаходяться на рівні 99,9%.

ЦОД має два незалежних підключення до «Української мережі обміну трафіком» загальною пропускною здатністю 130 ГБіт/с та п'ять каналів за кордон пропускною здатністю 60 ГБіт/с. На технічному майданчику використовується комунікаційне обладнання і маршрутизатори Juniper Networks, Cisco Systems та Extreme Networks, а також потужні серверні платформи на базі Intel Xeon та системи моніторингу роботи серверного й комунікаційного обладнання.

Таким чином, оренда або розміщення серверів у дата-центрі MiroHost – це:

  • оптимальні умови для експлуатації обладнання;
  • гарантія тривалої безперебійної роботи обладнання;
  • доступ до широких каналів зв'язку та наявність резервних;
  • цілодобове чергування інженерного персоналу і технічної підтримки;
  • цілодобова охорона.

Дата-центр MiroHost – фокус на надійності

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  