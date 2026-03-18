Samsung веде переговори з AMD та Tesla про виробництво чипів

18 марта 2026 г., 17:40

Під час щорічних зборів акціонерів у Сувоні керівництво Samsung Electronics розкрило стратегічні плани щодо трансформації свого підрозділу контрактного виробництва чипів (Foundry).



Як повідомляє видання Reuters та аналітичні звіти Business Korea, компанія робить ставку на унікальну модель One-Stop Shop, яка об’єднує виробництво логічних процесорів, високошвидкісної пам’яті HBM та передові технології пакування в межах одного багаторічного контракту. Ця ініціатива спрямована на залучення таких гігантів, як NVIDIA, AMD та Tesla, пропонуючи їм стабільність постачань на термін від трьох до п’яти років у період глобального AI-буму.



Особлива увага приділяється співпраці з NVIDIA, де Samsung прагне розширити свою роль від постачальника пам’яті до ключового виробничого партнера. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на нещодавній конференції GTC підтвердив факт тестування пам’яті HBM4 від Samsung та натякнув на розширення партнерства у сфері контрактного виробництва. Завдяки інтеграції пам'яті та обчислювальних кристалів на одній платформі, Samsung обіцяє замовникам скорочення термінів розробки на 20% та значне покращення енергоефективності, що є критичним для нових архітектур Blackwell та Vera Rubin.



Паралельно тривають переговори з AMD щодо використання 3-нанометрового техпроцесу Samsung із застосуванням архітектури Gate-All-Around (GAA). Ліза Су (Lisa Su) раніше висловлювала зацікавленість у диверсифікації виробничих потужностей за межі традиційних партнерів, і довгострокові контракти Samsung пропонують AMD необхідні гарантії обсягів для майбутніх AI-прискорювачів серії Instinct. Використання єдиного циклу виробництва логіки та пам’яті всередині потужностей Samsung дозволяє AMD мінімізувати логістичні ризики та оптимізувати вартість кінцевого продукту в умовах жорсткої конкуренції.



Контекст співпраці з Tesla також зміщується у бік довгострокового планування виробництва чипів для автономного водіння (FSD). Ілон Маск (Elon Musk) неодноразово наголошував на важливості надійності ланцюжків постачань для автопілота наступного покоління. Samsung пропонує Tesla не лише потужності своїх заводів у Тейлорі, штат Техас, а й багаторічне бронювання ліній для випуску спеціалізованих AI-процесорів за 4-нанометровими та 5-нанометровими технологіями. Це партнерство має стати фундаментом для стабільного випуску електромобілів, захищаючи Tesla від різких коливань цін на напівпровідниковому ринку.



Співвиконавчий директор Samsung Чжун Юн Хен (Jun Young-hyun) підкреслив, що модель багаторічних контрактів є відповіддю на запити клієнтів щодо мінімізації невизначеності. "Ми переходимо від ролі звичайного постачальника компонентів до стратегічного партнера, який бере на себе частину ризиків клієнта, гарантуючи технологічну перевагу та стабільність ціни протягом наступних п’яти років", зазначив Чжун Юн Хен. Такий підхід має допомогти компанії випередити конкурентів у боротьбі за замовлення на виробництво найскладніших систем-на-кристалі (SoC) для індустрії AI та безпілотного транспорту.



Пропозиція багаторічних контрактів на виробництво чипів є прямою спробою Samsung змінити правила гри в індустрії, де традиційно домінувала модель короткострокового завантаження потужностей. В умовах 2026 року, коли попит на обчислювальні ресурси для AI перевищує пропозицію, Samsung використовує свою унікальну структуру вертикально інтегрованого холдингу. Жоден інший виробник у світі не здатний одночасно виготовляти і передову пам'ять HBM4, і логічні процесори, і здійснювати їхнє фінальне збирання. Це створює серйозну загрозу для монополії TSMC, оскільки клієнти на кшталт AMD та Tesla отримують змогу значно спростити свої ланцюжки постачань.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

