Цікаві факти про Anthropic

З позовних заяв Anthropic з'ясовуються цікаві факти. Всього за час існування компанія заробила понад 5 млрд дол., витративши на створення моделей і розвиток понад 10 млрд. Дохід від контрактів з держсектором прогнозувався на рівні 500 млн дол. в цьому році, але компанія вже прогнозує зниження на 150 млн.

Компанія вказує, що після погроз Пентагону клієнти компанії або скорочують контракти, або відмовляються їх укладати без включення пункту про право на одностороннє припинення з боку клієнта. Йдеться про контракти на десятки мільйонів доларів.

Компанія подала два позови: до федерального суду Сан-Франциско з обвинуваченням уряду в порушенні права компанії на свободу слова; та до апеляційного суду Вашингтона з обвинуваченням уряду в дискримінації.

Anthropic звернувся до суду Сан-Франциско із заявою про введення забезпечувальних заходів за позовом, а саме зобов'язати Пентагон продовжити роботу з компанією, не розриваючи контракту.

Загалом, з такими позовами в Anthropic хороші шанси – суди не раз визнавали право компаній на свободу слова (з найраніших можу пригадати, що так було визнано право Google на ранжування сайтів у пошуку), а дискримінація в контрактах – це просто класика судів з урядом.

