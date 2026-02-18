Коли Agentic AI розвивається швидше, ніж інфраструктура

18 февраля 2026 г., 17:23

Ще рік тому AI-пілоти в корпоративному секторі виглядали як обов’язковий елемент інноваційної повістки - щось, що «має бути», але не завжди давало вимірюваний ефект. Сьогодні картина інша. Четвертий глобальний звіт Lenovo CIO Playbook 2026 під назвою The Race for Enterprise AI, підготовлений спільно з IDC, фіксує точку перелому: штучний інтелект перестає бути експериментом і стає інфраструктурною основою трансформації бізнесу.

Дослідження охопило 3120 ІТ- та бізнес-керівників у ключових регіонах світу. І головний висновок звучить переконливо: AI вже приносить гроші. Середній очікуваний ROI від інвестицій у штучний інтелект, за оцінками CIO, може сягати 179%, а окремі організації прогнозують повернення $2,79 на кожен вкладений долар. Майже половина (46%) AI proof-of-concept уже переведені в промислову експлуатацію, а 93% респондентів очікують позитивної віддачі від AI протягом найближчого року.

Але за оптимізмом проглядається інша тенденція - системна неготовність до наступної фази.

Майже 60% компаній заявляють, що перебувають на пізніх стадіях впровадження AI. Проте лише 27% мають комплексну модель governance для управління алгоритмами, даними, ризиками та відповідальністю. Цей розрив між масштабом використання і якістю контролю створює новий тип ризику: інтелект масштабується швидше, ніж здатність організації ним керувати.

На перший план у 2026 році виходить Agentic AI - системи, здатні не лише генерувати контент чи аналітику, а автономно діяти в межах бізнес-процесів. І тут ситуація ще контрастніша: лише 21% CIO повідомляють про суттєве використання агентних моделей, тоді як 55% перебувають на стадії пілотування або дослідження сценаріїв. Більше того, 60% визнають, що до повномасштабного розгортання Agentic AI їм потрібно щонайменше 12 місяців.

Інакше кажучи, підприємства вже інвестують у AI як у двигун зростання, але інфраструктурно та організаційно не готові до його автономізації.

Як наголошує Кен Вонг, президент Solutions & Services Group компанії Lenovo, час чистих експериментів минув. Наступний етап вимагає переведення AI у площину промислової експлуатації в гібридних середовищах. Головними критеріями успіху стануть довіра до систем, їхня масштабованість та керованість. За його словами, ключовий виклик для бізнесу - інтегрувати інфраструктуру, платформи та сервіси в єдину модель, що перетворює технологічні амбіції на вимірювані бізнес-результати.

Це безпосередньо підводить до архітектурного питання. За даними звіту, 62% компаній обирають гібридну модель розгортання AI як основну. Поєднання публічної хмари, приватної інфраструктури та on-premises-ресурсів стає не компромісом, а стратегічним вибором. Причини прагматичні: суверенітет даних, вимоги до безпеки, гнучкість кастомізації, контроль витрат і енергоспоживання.

21% респондентів прямо називають інфраструктурну ефективність ключовим фактором успіху AI-проєктів. Йдеться не лише про продуктивність, а й про енергоефективність та масштабованість обчислювальних ресурсів. Фактично, AI переходить із рівня «моделі» на рівень «енергетики та архітектури».

Президент Infrastructure Solutions Group Lenovo Ешлі Горакпурвалла підкреслює: enterprise-scale inferencing та Agentic AI швидко рухаються від експериментів до бізнес-пріоритетів, але більшість організацій не мають фундаменту для стабільної роботи таких систем у масштабі. Без безпечної, гнучкої та енергоефективної інфраструктури автономний AI стає джерелом нестабільності, а не ефективності.

Водночас змінюється й роль кінцевих пристроїв. AI PC та edge-ендпоїнти стають центральним елементом гібридної стратегії. Перенесення частини інференсу ближче до користувача знижує навантаження на хмару, зменшує затримки та підвищує контроль над даними. Саме тому розгортання AI-сумісних пристроїв названо головним ІТ-пріоритетом на 2026 рік.

Президент Intelligent Devices Group Lenovo Лука Россі зазначає, що питання довіри та готовності залишаються найбільшими бар’єрами для повної реалізації потенціалу AI. У міру того як гібридна модель стає домінуючою, рада директорів усе частіше ставить питання про суверенітет даних, контроль доступу та безпечне масштабування інтелекту від хмари до пристрою.

Якщо узагальнити дані CIO Playbook 2026, вимальовується парадоксальна картина. AI вже довів свою фінансову доцільність. Пілоти масово переходять у продакшн. Інвестиції зростають у середньому на 13% протягом наступних 12 місяців. Але водночас governance, якість даних, дефіцит компетенцій та складність інтеграції залишаються вузькими місцями.

Фактично, 2026 рік стане етапом стратегічного відбору. Конкуренція розгорнеться вже не між прихильниками та скептиками AI, а між компаніями, здатними системно операціоналізувати інтелект у масштабах гібридної архітектури, та тими, хто обмежиться лише локальними оптимізаціями окремих процесів.

Enterprise AI більше не про хайп. Він про інфраструктуру, довіру, енергетику й управління ризиками. І, як показує дослідження, реальна конкуренція починається саме зараз - у фазі, де ROI вже можливий, але системна зрілість ще не гарантована.

