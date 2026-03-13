Зупинка постачань гелію з Катару на тлі війни в Ірані загрожує напівпровідниковій галузі

13 марта 2026 г., 17:38

0

Tweet

Як зазначають експерти Reuters, зупинення переробки природного газу в Катарі через війну в Ірані спровокувало стрімке подорожчання гелію, висвітливши вразливість ланцюгів постачання для стратегічних галузей.



Спотові ціни на гелій зросли вдвічі з моменту початку кризи на Близькому Сході, оскільки покупці намагаються забезпечити дефіцитний ресурс.



Державна енергетична корпорація QatarEnergy, яка є другим за величиною експортером скрапленого природного газу у світі, оголосила про зупинку виробництва на об'єкті потужністю 77 млн тонн на рік та ввела режим форс-мажору. Оскільки гелій видобувається як побічний продукт переробки газу будь-яке припинення випуску палива автоматично скорочує його пропозицію.



Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі (Saad al-Kaabi) заявив, що для повернення постачань до норми знадобляться тижні або навіть місяці після завершення конфлікту.



Згідно з даними Геологічної служби США, Катар у 2025 році виробив близько 63 млн кубічних метрів гелію з загальносвітових 190 млн, що становить майже третину глобального ринку. Генеральний директор дослідницької фірми IndexBox Олександр Романенко зазначив, що через перебої ринок щомісяця втрачає близько 5,2 млн кубічних метрів газу. Це створює критичну ситуацію, оскільки гелій має обмежений термін зберігання у рідкому стані - близько 45 днів до моменту випаровування. «Це товар, але він також має термін придатності», заявив генеральний директор розробника гелію Avanti Кріс Баккер (Chris Bakker).



Генеральний директор компанії AKAP Energy Аніш Кападія (Anish Kapadia) попередив, що у разі тривалого дефіциту ціни можуть перевищити історичний пік у 2000 доларів за тисячу кубічних футів. У зоні найбільшого ризику опинилися промислові гіганти Air Liquide, Linde та Air Products and Chemicals.



Постачальники змушені впроваджувати систему пріоритетів при розподілі залишків газу. За словами президента консалтингової компанії Філа Корнблута (Phil Kornbluth), медичні системи МРТ та космічна галузь отримуватимуть 100% необхідних обсягів, тоді як виробники напівпровідників можуть розраховувати на 95%. Найбільших скорочень зазнають низькопріоритетні сфери, такі як зварювання та індустрія розваг.



Кім Ен Бе (Kim Young-bae), діючий член Національних зборів Республіки Корея, попередив, що війна може перервати постачання ключових матеріалів для виготовлення мікросхем, назвавши гелій одним із головних прикладів. На фоні кризи вигоду можуть отримати виробники за межами регіону, зокрема Exxon Mobil, яка є найбільшим видобувником поза Катаром, а також розробники North American Helium, Helix Exploration та Blue Star Helium.



Поточна криза на ринку гелію наочно демонструє критичну залежність глобальних технологічних процесів від геополітики Близького Сходу. Гелій не є взаємозамінним ресурсом, і його дефіцит безпосередньо б'є по високотехнологічних секторах, таких як медицина та виробництво мікросхем.



Зростання ціни до 2000 доларів за одиницю об'єму може стати новим ціновим стандартом, що неминуче призведе до подорожчання медичних послуг та споживчої електроніки. Ситуація змушує компанії та держави терміново шукати альтернативні джерела за межами небезпечного регіону, що стимулює інвестиції в проєкти у Північній Америці та Австралії. Проте швидка заміна катарських потужностей є неможливою через складність інфраструктури вилучення гелію. Пріоритетне постачання для виробників напівпровідників на рівні 95% свідчить про намагання врятувати глобальний ланцюг виробництва АІ-чипів, проте навіть невеликий дефіцит у 5% може спричинити затримки у випуску критично важливих компонентів.

