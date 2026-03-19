Micron звітує про рекордне зростання квартальної виручки - майже втрічи до 23,86 млрд дол.

19 марта 2026 г., 11:45

Компанія Micron Technology звітувала про фінансові результати за другий фіскальний квартал 2026 року, які значно перевершили очікування ринку та продемонстрували силу поточного технологічного циклу.



Виручка компанії за звітний період зросла майже втричі, досягнувши 23,86 млрд дол. порівняно з 8,05 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток компанії злетів до 13,8 млрд дол., що становить 12,07 дол. на акцію. Ці показники суттєво випередили консенсус-прогнози аналітиків LSEG, які очікували виручку на рівні 20,07 млрд дол. та скоригований прибуток у розмірі 9,31 дол. на акцію.



Головним рушієм успіху став ажіотажний попит на графічні процесори Nvidia, які забезпечують роботу сучасних моделей генеративного AI. Оскільки кожне нове покоління чипів від партнерів потребує все більшого обсягу інтегрованої пам’яті, це призвело до виникнення структурного дефіциту на ринку. Генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) підкреслив, що такі результати стали наслідком стрімкого зростання попиту, обмежень у пропозиції та ефективного виконання операційної стратегії компанії. За його словами, індустрія наразі стикається з гострою нестачею DRAM та NAND не лише для AI-систем, а й для традиційних серверних рішень.



Наступний квартал обіцяє бути ще більш продуктивним, оскільки Micron надала прогноз виручки на рівні 33,5 млрд дол., що означає річне зростання на понад 200%. Компанія вже розпочала масове виробництво пам’яті HBM4 для архітектури Nvidia Vera Rubin і планує подальше розширення лінійки продуктів HBM4e у 2027 році. Такі амбітні плани підкріплюються стрімким зростанням акцій, які з початку 2026 року додали 62%. На фоні падіння інших технологічних гігантів, таких як Microsoft, Tesla та Oracle, Micron залишається єдиною компанією серед десяти найдорожчих технологічних корпорацій США, що демонструє впевнену позитивну динаміку цього року.



Для задоволення потреб ринку Micron планує суттєво збільшити капітальні витрати, які значно зростуть у 2027 фіскальному році. Тільки витрати на будівництво та інфраструктуру мають збільшитися на понад 10 млрд дол. Наразі корпорація зводить два масштабні виробничі комплекси в Айдахо та Нью-Йорку, намагаючись наростити внутрішні потужності в США. Очікується, що перший майданчик в Айдахо запрацює в середині 2027 року, а гігантський кампус у Нью-Йорку загальною вартістю 100 млрд дол. видасть перші кремнієві пластини у другій половині 2028 року. Це стратегічне розширення має зміцнити позиції компанії у конкурентній боротьбі з Samsung та SK Hynix.



Маржинальність бізнесу також демонструє вражаючу динаміку: валовий прибуток за GAAP зріс до 74,4% порівняно з 36,8% минулого року. Це пояснюється успішною переорієнтацією виробничих потужностей на виготовлення високоефективної пам’яті HBM, яка має значно вищу рентабельність. Аналітики зазначають, що попри надзвичайно високі очікування інвесторів, компанії вдалося надати прогнози, які випередили навіть найоптимістичніші сценарії. "Ми твердо віримо, що Micron є одним із найбільших бенефіціарів та рушіїв розвитку AI", йдеться в офіційному зверненні компанії до інвесторів за результатами кварталу.

