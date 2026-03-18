Pure Storage змінює назву на Everpure

18 марта 2026 г., 13:35

Компанія Asbis, офіційний дістрібьютор Pure Storage, повідомила, що вендор оголосив про стратегічний ребрендинг.



Назва Everpure, як зазначається, відображає еволюцію компанії від піонера флеш-накопичувачів до лідера інновацій у сфері інтелектуального управління даними.



Новий бренд підкреслює місію Everpure – допомагати організаціям розкривати повну цінність своїх даних в епоху штучного інтелекту, роблячи їх безпечними, доступними, аналітично корисними та готовими до роботи в будь-якому середовищі.



Оскільки дані стали найважливішим активом для цифрового бізнесу, підприємства стикаються зі зростаючою складністю, фрагментацією та неефективністю у спробах розкрити їхню цінність. Архітектура Enterprise Data Cloud (EDC) від Everpure вирішує ці виклики, уніфікуючи зберігання та управління даними в локальних (on-premises), гібридних та публічних хмарних середовищах через єдину інтелектуальну панель управління.



«Everpure відображає те, якою компанією ми стали, - зазначив Чарльз Джанкарло (Charles Giancarlo), генеральний директор Everpure. - Ця назва втілює потужність нашої архітектури Enterprise Data Cloud та адаптивність Evergreen, підсилюючи те, що виділяло нас у галузі, поки ми продовжуємо переосмислювати майбутнє управління даними».



Одночасно з ребрендингом Everpure оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання 1touch, інноватора у сфері інтелектуального аналізу та оркестрації даних. Це придбання розширить можливості платформи Everpure завдяки передовим функціям виявлення даних, класифікації, збагачення контексту та уніфікованої видимості наборів даних. Це дозволить клієнтам перетворювати сирі дані на дієву аналітику швидше, ніж будь-коли раніше.

