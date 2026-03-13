TrendForce: ноутбуки можуть подорожчати на 40% через стрімке зростання цін на пам'ять та процесори

Глобальний ринок ноутбуків у 2026 році зіткнувся з подвійним тиском через слабкий попит та стрімке подорожчання комплектуючих. Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, поєднання зростаючих цін на пам'ять та процесори може призвести до збільшення роздрібної вартості мейнстрім-ноутбуків майже на 40%. Для моделі, яка раніше коштувала 900 дол., лише подорожчання оперативної пам'яті та накопичувачів може додати до цінника понад 30%. Якщо ж врахувати зростання вартості центральних процесорів, загальна частка цих компонентів у собівартості пристрою зросте з 45% до 58%.



Аналітики зазначають, що з початку 2026 року пропозиція DRAM та NAND Flash суттєво скоротилася, що спричинило дефіцит та цінові стрибки. Ситуацію ускладнює позиція компанії Intel, яка вже підвищила ціни на певні бюджетні та застарілі моделі процесорів більш ніж на 15%, а у другому кварталі планує перегляд прайсів для середнього та високого сегментів. Додатковим фактором нестабільності став розвиток АІ-обчислень: виробничі потужності переорієнтовуються на високопродуктивні чипи, обмежуючи постачання процесорів початкового рівня. «Ступінь впливу залежатиме від глибини співпраці та масштабів закупівель між брендами ноутбуків та Intel», зазначають експерти TrendForce. На фоні проблем основного постачальника бренди все частіше обирають стратегію використання кількох платформ, що посилює позиції AMD, хоча звіти вказують на появу дефіциту і в сегменті бюджетних рішень цього виробника.



Прогноз TrendForce вказує на фундаментальну кризу в індустрії споживчої електроніки, де виробники більше не можуть поглинати зростаючі витрати за рахунок власної маржі. Ситуація, коли лише два компоненти — процесор та пам'ять — складають майже 60% собівартості ноутбука, робить бюджетні рішення економічно невигідними для брендів. Це неминуче призведе до вимивання дешевих моделей з ринку або їх заміни на пристрої з компромісними характеристиками за значно вищою ціною.



Особливо тривожним є той факт, що АІ-бум безпосередньо б'є по кишені звичайного користувача. Пріоритетність виробництва чипів для штучного інтелекту створює штучний дефіцит у масовому сегменті, змушуючи Intel та інших гравців підвищувати ціни для балансування попиту. Для споживача у 2026 році це означає, що поняття «доступний ноутбук» зміщується у бік позначки 1200–1300 дол., а старі стратегії очікування знижок можуть не спрацювати через нестабільність поставок. Найбільше постраждають дрібні виробники, які не мають пріоритетного доступу до квот на процесори, що може призвести до подальшої консолідації ринку навколо трійки найбільших вендорів.

