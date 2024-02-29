Micron розпочинає серійне виробництво рішень HBM3E для прискорення розвитку штучного інтелекту

29 февраля 2024 г., 11:25

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Компанія Micron Technology оголосила про початок серійного виробництва рішення HBM3E (High Bandwidth Memory 3E).



Як зазначається, Micron HBM3E ємністю 24 ГБ 8H стане частиною графічних процесорів NVIDIA H200 Tensor Core, поставки яких почнуться в другому календарному кварталі поточного року. Ця подія виводить Micron на передові позиції в індустрії, розширюючи можливості рішень штучного інтелекту завдяки провідній в галузі продуктивності та енергоефективності HBM3E.



Оскільки попит на АІ продовжує стрімко зростати, потреба в рішеннях пам’яті, здатних встигати за зростаючими робочими навантаженнями, є критично важливою.



Завдяки швидкості виводу понад 9,2 Гбіт/с, HBM3E від Micron забезпечує пропускну здатність понад 1,2 терабайта на секунду.



Також підкреслюється, що HBM3E від Micron лідирує в галузі завдяки зниженому на ~30% енергоспоживанню порівняно з конкурентними пропозиціями.



«Випускаючи HBM3E, Micron забезпечує триєдину перевагу: лідерство за часом виходу на ринок, найкращу в галузі продуктивність і диференційований профіль енергоефективності, - зазначив Суміт Садана (Sumit Sadana), виконавчий віце-президент і головний комерційний директор Micron Technology. - Робочі навантаження штучного інтелекту значною мірою залежать від пропускної здатності та ємності пам’яті, і компанія Micron має всі можливості для підтримки значного зростання штучного інтелекту завдяки нашій провідній в галузі дорожній карті HBM3E і HBM4, а також повному портфоліо рішень DRAM і NAND для додатків штучного інтелекту».



Micron для випуску HBM3E використовує свою 1-бета-технологію та 2.5D/3D-стекування.



У березні 2024 року компанія Micron також має намір випустити на ринок 12-гігабайтний накопичувач HBM3E ємністю 36 ГБ, який забезпечить продуктивність понад 1,2 ТБ/с та вищу енергоефективність порівняно з конкурентними рішеннями.

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