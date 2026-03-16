16 марта 2026 г., 17:45

0

Tweet

У Китаї – бум OpenClaw. Тисяча людей у черзі біля офісу Tencent у Шеньчжені, щоб встановити програму на комп’ютер – це не початок продажів iPhone, а розповсюдження програмного забезпечення з відкритим кодом. Чудова картина.

Безкоштовна інсталяція від Tencent Cloud – це не благодійність, а класичне захоплення користувацької бази. Хмарні підрозділи ByteDance та Alibaba також пропонують рішення для розміщення OpenClaw на своїх платформах, нібито для зниження ризиків щодо конфіденційності. Платні послуги з установки в місцевих соцмережах – побічний індикатор того, що продукт поки що занадто складний для масового користувача, а ажіотаж випереджає реальну готовність аудиторії.

За деякими даними, 40% інстансів OpenClaw припадає на Китай. А місцева влада в декількох провінціях почала пропонувати субсидії для проєктів, що використовують OpenClaw – адже це відкрита альтернатива закритим західним агентам.

Втім, я поступово відмовляюся від того, що робить OpenClaw – мабуть, коли в агента занадто багато свободи, він перестає справлятися із завданнями. Наприклад, довелося перенести одну функцію на Cowork, оскільки замість реального виконання я щодня отримував повідомлення на кшталт «А ось тут не знайдено повний файл, саммарі зроблено за описом», відповідав «Файл на місці, перевір», і в підсумку «А, так, файл на місці, просто субагент…, а я вже виправив, наступного разу все буде нормально». Дуже схоже на керівництво людьми, і навіть емоції при відправленні повідомлення «Ти не впорався, прибери це завдання» теж присутні.

Китайська лихоманка OpenClaw

