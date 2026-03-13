ELEKS допомогли військовому госпіталю у Львові провести цифровізацію

13 марта 2026 г., 12:25

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові першим перейшов на цифровий формат роботи лабораторії в Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ).

Тепер лікарі в лабораторії фіксуватимуть результати аналізів безпосередньо в МІС ЗСУ, а дані з аналізаторів (біохімія, аналіз крові тощо) передаватимуться в систему автоматично – і цю інформацію одразу бачитимуть лікарі в поліклініці або госпіталі.

Завдяки цифровізації: результати клінічних досліджень надходитимуть швидше (лікар бачить результати одразу після обробки в лабораторії, без очікування паперів); менше ризику помилок (більшу частину показників система обробляє і передає автоматично); менше ручної роботи (інформація одразу потрапляє в електронну картку пацієнта – не потрібно переносити показники вручну); прозорість і збереження даних (усі результати зберігаються в системі постійно – їх неможливо загубити або втратити під час передачі); більше часу для пацієнтів (медики витрачають менше часу на паперові процеси та логістику – і більше на лікування).

МІС ЗСУ розробила ІТ-компанія ELEKS. Замовником системи виступає Командування Медичних сил ЗСУ.

Надалі автоматизацію лабораторних процесів масштабують на всі військово-медичні клінічні центри та військові госпіталі.

