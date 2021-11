Supermicro ускоряет поставки HPC-кластеров выпуском сервера Universal GPU

18 ноября 2021 г., 15:55

Компания Super Micro Computer сообщила о расширении своего присутствия на рынке средств высокопроизводительных вычислений для широкого круга отраслей за счет внедрения инноваций на системном и кластерном уровнях.



Как отмечается, благодаря своим комплексным IT-решениям (Total IT Solutions) компания может ускорить и удешевить предоставление готовых решений стоечного уровня не только научно-исследовательским организациям, но и корпоративным клиентам в различных секторах, включая производство, медико-биологическую отрасль и энергетические исследования, по мере сближения высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.



Новый сервер Universal GPU позволяет клиентам выбирать лучшие конфигурации ЦП, ГП и коммутаторов для своих прикладных задач и направлений деятельности, включая двухпроцессорные конфигурации с использованием процессора 3rd Gen Intel Xeon Scalable или процессора 3rd Gen AMD EPYC. Система Universal GPU позволяет системным администраторам стандартизировать системы высокопроизводительных вычислений/искусственного интеллекта в своих кластерах для выполнения желаемых задач на единой универсальной и гибкой платформе. Эта уникальная система была оптимизирована для различных графических процессоров, включая недавно анонсированные ускорители серии AMD InstinctTM MI200 и графические процессоры NVIDIA A100. Системы Supermicro, в частности SuperBlade и BigTwin, оптимизированы для применения в сфере высокопроизводительных вычислений, где плотность, масштабируемость и экономия электроэнергии имеют критически важное значение.



"Компания Supermicro стремится предоставлять готовые IT-решения, состоящие из передовых HPC-кластеров для клиентов, опережающих стандартные для отрасли сроки выполнения заказов, за счет использования наших недавно расширенных производственных мощностей в США и Тайване, - заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). - В настоящее время мы можем поставлять большие количества кластеров с жидкостным охлаждением, в которых используются самые современные вычислительные технологии, что позволяет клиентам быстро налаживать свою работу, что обеспечивает снижение затрат. Благодаря нашей инициативе Made in the USA и другим программам клиенты могут разрабатывать оптимизированные системы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта под свои конкретные задачи. Кроме того, ожидающаяся в ближайшей перспективе система Universal GPU предоставит клиентам широкий выбор комплексных систем с использованием ЦП, ГП и технологий коммутации".



В то время как Supermicro продолжает проектировать наиболее эффективные системы воздушного охлаждения, жидкостное охлаждение становится необходимой технологией для высокопроизводительных серверов, в частности Supermicro SuperBlade и GPU-серверов, содержащих новейшие ЦП и ГП. Новые производственные объекты Supermicro оснащены для производства целых кластеров с жидкостным охлаждением, подвергаемых широкомасштабным испытаниям перед отправкой заказчику.



"Мы продолжаем работать с компанией Supermicro над некоторыми из наших крупномасштабных систем высокопроизводительных вычислений для наших открытых научных проектов, - заявил Матт Ляйнингер (Matt Leininger), руководитель отдела высокопроизводительных вычислений Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL). - LLNL является одним из лидеров в области исследований новых вычислительных технологий для сокращения времени на решение прикладных задач, требующих интенсивных расчетов. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с компанией Supermicro".



Ранее компания Supermicro занималась проектированием и - совместно с партнерами - созданием систем высокопроизводительных вычислений, являющихся наиболее энергоэффективными из доступных на сегодняшний день. В результате Preferred Networks MN-3 Core Server, оптимизированный под центральные процессоры Intel Xeon, недавно вышел на первое место по энергоэффективности в списке Green 500, согласно которому определяется, какие крупные системы обеспечивают максимальную производительность на один ватт.

