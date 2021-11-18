Перекладач Azure та інші мовні сервіси Microsoft отримали підтримку української

18 ноября 2021 г., 16:35

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Функція перетворення тексту на усну мову Azure Text-to-Speech (TTS), а також перекладач Azure Translator відтепер доступні українською. Нові алгоритми сервісу дозволяють вдосконалювати та масштабувати вже існуючі мовні моделі. Підтримка локальних мов є важливою для впровадження інновацій у різних країнах. Зокрема, підтримка української мови дозволить розробникам та компаніям створювати безліч інноваційних додатків, продуктів та стартапів, використовуючи когнітивні функції Azure. Вони відкривають доступ до широкого набору потужних попередньо встановлених інструментів та легких для налаштування програмних інтерфейсів (API)

За останні кілька років у галузі штучного інтелекту відбулися значні інноваційні зміни, особливо це стосується сфери спілкування та обробки мови. Якість TTS-сервісів з роками зросла до людського рівня, а отже їх можна використовувати для розробки ефективних сценаріїв спілкування та комунікації між користувачами. Створення комунікацій дозволяє генерувати розумних голосових ботів, системи побудови розмов чи сповіщень. Обробка усної мови та можливість пошуку за текстовою та звуковою інформацією дозволяє вже зараз користуватися великим набором інноваційних додатків. Наприклад, дослідникам буде простіше шукати статті за необхідною темою, робітники сфери охорони здоров'я можуть будувати інформаційні графіки для прогнозування кращих нових кандидатів серед лікарських препаратів. Нові засоби обробки даних можна використовувати і для виявлення проблем із продуктами та послугами в режимі реального часу.

Перетворення тексту на усну мову відкриває різноманітні сценарії, в яких об'єкти та дії можуть описуватися через згенеровані розмови. Це, свого часу, робить кожен тип контенту доступнішим: наприклад, інтегрування мовного інтерфейсу на сайт залучить нових лояльних користувачів зі слабким зором. Функціонал TTS-сервісів також допоможе оптимізувати роботу багатьох галузей, таких як банківська справа та фінанси (застосування при обслуговуванні клієнтів у банкоматах), охорона здоров'я (спілкування з пацієнтами через голосові повідомлення), транспорт та туризм (голосові сповіщення та інструкції для користувачів).

В системі нейронного перетворення тексту на усну мову від Microsoft використовуються глибокі нейронні мережі, аби згенеровані комп'ютером голоси майже не відрізнялися від людських. Завдяки природнім, схожим на людську мову, алгоритмам (врахування інтонації та наголосів у розмові) та чіткій артикуляції слів, нейронне перетворення тексту на мову значно знижує слухову стомлюваність користувача під час комунікації із системами штучного інтелекту. Функція нейронного перетворення тексту на мову одночасно виконує аналітичне прогнозування інтонації синтезованого голосу, використовуючи інноваційні нейронні мережі, на відміну від обмежених традиційних систем. Природне звучання голосу стало можливим завдяки нейронним мережам, що самонавчаються та не використовують традиційні шаблони наголосів та інтонацій. В результаті голос звучить більш м'яко та природно.

Працівники державних структур, наприклад, можуть використовувати перекладач Azure як для перекладу законодавчих документів, так і для документообігу з закордонними партнерами, надавати доступ до пошуку необхідної актуальної інформації з останніх глобальних досліджень. Паралельно з цим, для бізнес-сфери, когнітивний перекладач усуває бар'єри в міжнародному спілкуванні та торгівлі: наприклад, інтернет-магазини отримують можливість спілкуватися зі своїми локальними клієнтами їхньою рідною мовою. Це практичний приклад того, як впровадження штучного інтелекту в інформаційні, продуктові та сервісні послуги робить їх ще більш доступними, дозволяючи забути про мовні бар'єри, як приватним особам, так і цілим організаціям.

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