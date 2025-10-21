Держстат і «Майкрософт Україна» невдовзі представлять AI-проєкти у сфері статистики

21 октября 2025 г., 14:35

Державна служба статистики України та компанія «Майкрософт Україна» уклали Меморандум про взаєморозуміння. Угода передбачає співпрацю в модернізації статистичної інфраструктури та створення централізованих платформ даних, оптимізацію бізнес-процесів Держстату, широке впровадження хмарних і гібридних технологій, штучного інтелекту та машинного навчання, а також розвиток систем захисту даних і нових інструментів для взаємодії та навчання персоналу.

Меморандум закладає основу для довгострокового партнерства, у центрі якого – мета зробити офіційну статистику України сучасною, цифровою та зрозумілою для користувачів. Перші спільні проєкти зі штучним інтелектом у сфері статистики планується представити вже восени.

«На початку війни ми зосереджувалися на збереженні безперервності статистичного виробництва. Сьогодні настав час інновацій. Використання рішень Microsoft допоможе не лише модернізувати інфраструктуру і захистити дані, а й зробити статистику зручнішою, прозорішою та зрозумілішою для бізнесу, держави й громадян. Цей меморандум – про партнерство і спільне бачення того, якою має бути сучасна європейська статистика», – зазначив Артем Рудько, заступник голови Держстату з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

