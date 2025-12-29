Microsoft пропонує неприбутковим організаціям в Україні спеціальні умови ліцензування ПЗ

29 декабря 2025 г., 13:35

Компанія Microsoft приділяє особливу увагу підтримці неприбуткових і благодійних організацій, адже сучасні технології відкривають нові можливості для реалізації соціально важливих ініціатив. Щоб організації могли легко отримати доступ до сучасного програмного забезпечення та ефективно користуватися ним, Microsoft пропонує різні програми ліцензування, які враховують потреби як комерційних, так і неприбуткових структур. Однією з таких програм є Open Value – зручне ліцензування для будь-якої організації, що дає змогу централізовано керувати ліцензіями, отримувати регулярні оновлення та користуватися підтримкою продуктів.

Microsoft розширила програму Open Value в Україні, зробивши її доступною для благодійних і некомерційних організацій. Відтепер такі організації можуть отримувати доступ до продуктів Microsoft за спеціальними умовами. У межах Open Value для неприбуткових організацій доступні: серверні ліцензії та ліцензії доступу CAL; застосунки Office для сучасного робочого місця; платформа System Center для керування інфраструктурою; бізнес-застосунки Dynamics та Power BI; сервіси хмарної платформи Azure. Усі продукти надаються з включеною Software Assurance, що гарантує оновлення, навчання та підтримку.

