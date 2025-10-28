Span Україна допомагає ЗНУ модернізувати ІТ-інфраструктуру на базі Microsoft Azure

28 октября 2025 г., 14:35

Запорізький національний університет – один із провідних вишів України, до складу якого входить 12 факультетів, Інженерний навчально-науковий інститут, чотири коледжі та наукова бібліотека. Нині тут навчається понад 17 тис. студентів за 110 програмами бакалаврату та 85 магістратури.

В межах угоди між МОН України та корпорацією Microsoft було ухвалено рішення про міграцію ІТ-інфраструктури університету до хмарних сервісів Azure. Технологічним партнером для реалізації проєкту обрали сертифікованого партнера Microsoft – компанію Span Україна.

Фахівці університету разом з командою Span Україна в рамках програми Microsoft for Ukraine Relief розробили план міграції й оперативно виконали проєкт до початку навчального року. Робота включала повний аналіз поточної інфраструктури, а також планування міграції з мінімальними простоями. Побудоване рішення враховує вимоги та підходи моделі Zero Trust та актуальні рекомендації з кіберзахисту. Завершальний етап передбачав поетапне перенесення сервісів з AWS і локальних серверів, комплексне тестування функціоналу і продуктивності, а також остаточне налаштування систем захисту.

Нова хмарна інфраструктура гарантує комплексний захист завдяки сучасним системам та ІТ-сервісам, які забезпечують централізоване керування користувачами, багаторівневий захист від кіберзагроз і від інших розподілених атак. Впроваджена архітектура надає безпечний віддалений доступ та ефективний баланс навантаження. Надійні хмарні рішення з автоматичним резервним копіюванням використовуються для того, щоб зберігати дані та розміщувати застосунки. Система включає також інструменти централізованого моніторингу продуктивності та штучний інтелект для спрощення адміністративних завдань.

Наступним кроком у співпраці з корпорацією Microsoft стане впровадження Microsoft 365 for Education за підтримки компанії Span, що розширить освітні можливості для студентів і викладачів. Цей пакет надасть доступ до широкого спектра інструментів для співпраці, створення контенту й організації навчального процесу. Невдовзі ЗНУ за підтримки експертів Span буде вивчати особливості застосування штучного інтелекту в повсякденній роботі студентів і викладачів через впровадження Copilot Chat.

