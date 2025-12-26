Презентовано нову лінійку моніторів Odyssey з першими у світі 6K 3D-дисплеями

26 декабря 2025 г., 13:45

Компанія Samsung Electronics представила свою найсучаснішу лінійку ігрових моніторів Odyssey, до якої увійшли п'ять нових моделей, що розширюють межі роздільної здатності, частоти оновлення та візуального занурення. Очолювана першим у світі 6K 3D-монітором Odyssey G9, лінійка 2026 року презентує технології дисплеїв для геймерів і творців контенту, включаючи нове покоління Odyssey G6 та три нові моделі Odyssey G8.



«З лінійкою Odyssey цього року ми пропонуємо досвід, який був просто неможливим ще рік тому», — зазначив Хун Лі (Hun Lee), виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display у Samsung Electronics. «Від першого в індустрії 6K 3D-монітора, що не потребує окулярів, до проривної швидкості 1040 Гц — ми розробили ці пристрої, щоб задовольнити амбіції сучасних геймерів».





32-дюймовий Odyssey 3D (модель G90XH) презентує новий спосіб сприйняття ігор. Завдяки технології відстеження очей у реальному часі монітор коригує глибину та перспективу залежно від положення гравця, створюючи відчуття об'єму без використання гарнітури.



Новинка підтримує роздільну здатність 6K, частоту 165 Гц (розганяється до 330 Гц у режимі Dual Mode) та час відгуку 1 мс (GtG).



Оптимізовані 3D-ефекти будуть доступні в таких тайтлах, як The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture та Stellar Blade.





27-дюймовий Odyssey G6 (модель G60H) встановлює новий стандарт для кіберспорту.



За заявою Samsung, це перший у світі монітор із частотою 1040 Гц (у режимі Dual Mode при роздільній здатності HD). Він підтримує QHD з частотою до 600 Гц, а також технології AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-Sync Compatible для плавності кожного кадру.





Серія G8 у 2026 році пропонує три варіанти для різних потреб:



32" Odyssey G8 (G80HS) - це перший в індустрії 6K-монітор (6144x3456) із частотою 165 Гц (до 330 Гц у режимі 3K).



27" Odyssey G8 (G80HF) - варіант із роздільною здатністю 5K та частотою до 180 Гц (до 360 Гц у режимі QHD).



32" Odyssey OLED G8 (G80SH): 4K QD-OLED панель із частотою 240 Гц, матовим покриттям (Glare Free) та яскравістю 300 ніт. Оснащений DisplayPort 2.1 (UHBR20) із пропускною здатністю 80 Гбіт/с.





За даними IDC, Samsung залишається світовим лідером на ринку ігрових моніторів із частотою понад 144 Гц, утримуючи частку доходів у 18,8%. Очікується, що нова лінійка дозволить компанії зберегти першу позицію сьомий рік поспіль.

