На долю Apple пришлось 8,6% всех закупок чипов на мировом рынке

7 февраля 2020 г., 15:45

0

Tweet

По информации Gartner, в 2019 г. общемировые расходы на полупроводниковую продукцию сократились на 11,9% и едва превысили 418 млрд долл.

Apple оказалась наиболее крупным покупателем чипов — компания освоила 8,6% произведенных индустрией полупроводниковых продуктов. Опередить Samsung, доля которой сократилась до 8%, удалось за счет успешного продвижения носимых гаджетов Apple Watch и AirPods. Тем не менее, в годовом сравнении расходы Apple упали почти на 13%, а провал Samsung достиг 21%. Вниз корейцев потянули не только подешевевшие модули DRAM и NAND, но также замедление развития ключевых рынков смартфонов и твердотельных накопителей. Первую тройку замкнула Huawei, что произошло несмотря на торговую войну между США и Китаем. Единственным, нарастившим расходы участником Тор-10, оказалась Xiaomi.

Ведущие OEM-производители в 2019 г. сократились свои затраты на полупроводники вследствие ощутимого снижения цен на память. Кроме того, заметное влияние на расходы оказали замедление макроэкономического развития, Брекзит, конфликт между Японией и Южной Кореей, протесты в Гонконге.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации