Виручка Arm перевищила 1 млрд дол. третій квартал поспіль

Arm опублікувала результати за другий квартал свого 2026 фінансового року, що завершився 30 вересня. Компанія втретє поспіль перевищила позначку в 1 млрд дол. виручки, демонструючи стрімке зростання, спричинене впровадженням її технологій у сфері АІ, дата-центрів та мобільних пристроїв.



Виручка за II кв. склала 1,14 млрд дол., що на 34% більше ніж рік тому. Показник перевищив верхню межу прогнозу компанії.



Зростання Arm відбувалося за рахунок двох ключових напрямків.



По-перше, Ліцензійні відрахування (Royalty revenue): цей дохід зріс на 21% до 620 млн дол. Зростання зумовлене подальшим впровадженням архітектури Armv9 та комплексних обчислювальних підсистем Arm Compute Subsystems (CSS), що забезпечують вищі відрахування за чип, а також збільшенням використання чипів на базі Arm у дата-центрах.



По-друге, Cloud AI: імпульс зростання посилився завдяки АІ у хмарі, оскільки було поставлено понад 1 млрд ядер Arm Neoverse CPU для виконання складних АІ-навантажень гіперскейлерів. Очікується, що частка Arm серед CPU, розгорнутих провідними гіперскейлерами, сягне майже 50% цього року, зміцнюючи позицію Arm як нової обчислювальної одиниці у дата-центрах АІ.



У II кв. Arm підписала три нові ліцензії CSS (смартфони, планшети та дата-центри), довівши загальну кількість ліцензій до 19 з 11 компаніями. Samsung використовуватиме CSS для своїх чипсетів Exynos, що означає, що чотири провідні виробники Android-телефонів тепер використовують пристрої на базі CSS.



Також Arm запустила платформу Lumex CSS для смартфонів. Вона забезпечує до 5x швидшу АІ-продуктивність на нових процесорах Arm C1 CPUs та до 3x економію енергії, а також подвоєння продуктивності графіки завдяки інтеграції з Arm Mali G1-Ultra GPU.



Arm має потужні партнерства. Google мігрував понад 30 000 хмарних додатків (включаючи Gmail та YouTube) на Arm і планує мігрувати більшість із своїх 100 000+ додатків. Microsoft розширила доступність Cobalt 100 до 29 регіонів по всьому світу. NVIDIA забезпечила очікувані замовлення на суму понад пів трильйона доларів до 2026 року на свої суперчипи Grace Blackwell на базі Arm. Крім того, Meta та Arm оголосили про стратегічне партнерство, що охоплює від АІ-окулярів до дата-центрів, які живлять рекомендаційні механізми Facebook та Instagram.



Arm також домінує в наступній ері АІ на периферії. Google Pixel 10 на чипі Arm-based Tensor G5 запускає Gemini до 2,6x швидше і в 2x ефективніше, ніж попередні покоління. NVIDIA почала постачати свій настільний суперкомп'ютер DGX Spark на базі Arm. В автомобільній промисловості Tesla представила чип AI5 наступного покоління, заснований на обчислювальній платформі Arm, для своїх майбутніх автомобілів і роботів, забезпечуючи до 40x швидшу АІ-продуктивність.



Лідерство Arm у сфері АІ посилюється найширшою екосистемою розробників, яка налічує понад 22 мільйони фахівців і становить понад 80% від загальносвітової кількості.

