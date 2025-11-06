 
Міненерго посилює співпрацю із японською агенцією JICA

6 ноября 2025 г., 10:25

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із головним представником Офісу JICA в Україні Осаму Хатторі.

Серед головних тем зустрічі – ситуація в енергосистемі України та нагальні потреби енергетичного сектору. Передусім, це обладнання для швидких ремонтів та мобільні рішення для зміцнення енергетичної стійкості прифронтових регіонів.

Світлана Гринчук розповіла про досягнуті домовленості із Міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямадою, під час її участі у Саміті міністрів енергетики «Групи семи» у Торонто. Обговорили вектори для спільної роботи з JICA у цьому контексті.

Також обговорили можливості співпраці з японськими енергетичними компаніями та залучення Україною японських технологій для розвитку енергетичного сектору.

Міністр подякувала Японії за підтримку енергетичного сектору України – обладнанням, спецтехнікою, габіонами, та зауважила, що ця допомога важлива для України.

