Память нового поколения LPDDR5 будет использована в смартфонах Xiaomi Mi 10

7 февраля 2020 г., 16:25

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Компания Xiaomi объявила, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 первым на рынке получит оперативную память нового поколения LPDDR5 производства компании Micron Technology.



Как отмечатается, новый тип оперативной памяти отличается повышенной энергоэффективностью и обеспечивает высокую скорость доступа к данным, необходимую для реализации алгоритмов искусственного интеллекта и работы в сетях 5G.



«Мы высоко ценим долгосрочное технологическое лидерство нашего партнёра, компании Micron, в области разработки и производства микросхем памяти, — сказал вице-президент Xiaomi Group Чанг Ченг (Chang Cheng). — Благодаря новейшим микросхемам LPDDR5 DRAM флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 станут ещё более производительными и стабильными, оставаясь при этом столь же эффективными с точки зрения энергопотребления. Мы уверены, что в 2020 году микросхемы памяти LPDDR5 станут общим стандартом для флагманских мобильных устройств всех ведущих производителей».



Благодаря повышенным характеристикам память LPDDR5 позволит мобильным устройствам с поддержкой 5G скачивать информацию со скоростями до 6,4 Гбит/с, обеспечивая работу таких ресурсоёмких систем, как автомобильные автопилоты и AR/VR гарнитуры.



Помимо более высокой скорости считывания новые микросхемы LPDDR5 потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с традиционной на данный момент памятью LPDDR4. Мультичип-пакеты позволят смартфонам продлить время работы без подзарядки и повысят скорость передачи данных, обеспечив более высокую производительность при обработке изображений, доступную ранее только на флагманских устройствах.

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