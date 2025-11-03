IDC: світові витрати на AI-інфраструктуру сягнуть 758 млрд дол. до 2029 р.

3 ноября 2025 г., 9:35

Згідно з останнім звітом IDC "Worldwide Quarterly Artificial Intelligence Infrastructure Tracker", глобальний ринок інфраструктури штучного інтелекту демонструє безпрецедентне зростання і до 2029 року має досягти позначки в 758 млрд дол.



Уже в другому кварталі 2025 року організації збільшили свої витрати на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних для розгортання AI на 166% у річному обчисленні до 82 млрд дол.



Основною рушійною силою ринку залишаються інвестиції у сервери для AI-розгортань. У другому кварталі на ці продукти припало 98% загальних витрат на AI-інфраструктуру, а зростання продажів склало 173,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Ключовим трендом є перевага прискорених серверів (із вбудованими GPU та іншими акселераторами). Вони склали 91,8% від загальних витрат на серверну AI-інфраструктуру і зросли на 207,3%. IDC прогнозує, що до 2029 року частка серверів з прискорювачами перевищить 95% від усіх витрат на AI-сервери, демонструючи 5-річний середньорічний темп зростання (CAGR) у 42%.



Більшість інвестицій зосереджена в хмарних і спільних середовищах, на які припадає 84,1% загальних витрат. Найбільшими контриб'юторами є гіперскейлери, провайдери хмарних і цифрових сервісів, які відповідають за 86,7% витрат.



Сполучені Штати наразі є глобальним лідером за витратами на AI-інфраструктуру, акумулювавши 76% загальних витрат у ІІ кв. За ними слідують КНР (11,6%), Азійсько-Тихоокеанський регіон (APJ, 6,9%) та регіон EMEA (4,7%).



«Існує чітка ймовірність того, що в найближчі роки буде оголошено про нові інвестиції, пов'язані зі штучним інтелектом, які посилять і продовжать поточну фазу масового розгортання прискорених серверів до кінця 2026 року і навіть пізніше», - зазначила Лідіче Фернандес (Lidice Fernandez), віцепрезидент групи Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers IDC.



Аналітики очікують, що впровадження AI буде переважно стимулюватися гіперскейлерами та постачальниками хмарних послуг. Витрати на сховища даних для AI-інфраструктури, необхідні для тренування моделей, зросли на 20,5% у річному обчисленні, причому 48% цих витрат також припали на хмарні розгортання.

