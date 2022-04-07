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SpaceX та USAID поставили в Україну 5000 супутникових терміналів Starlink

7 апреля 2022 г., 12:05
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Як повідомляє Reuters, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало уряду України 5000 супутникових інтернет-терміналів Starlink у партнерстві з SpaceX.

Згідно з інформацією американського агентства, SpaceX передала 3667 терміналів і надало доступ до інтернет-сервіс, а USAID придбав решту 1333 терміналів.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримає додаткові термінали Starlink, розмовляючи з Ілоном Маском.

Наприкінці лютого Маск заявив, що в Україні активовано інтернет-сервіс Starlink.

Хоча розгортання супутникової технології дороге, доступ такого типу може забезпечити комунікації майже всюди, де є покриття сервісу Starlink. Це стало дуже важливим під час війни, оскільки у деяких районах України супутниковий доступ стає єдиною можливістю для забезпечення надійного доступу до інтернету, коли недоступні волоконно-оптичні лінії та стільниковий зв’язок, або якість підключення стає дуже повільною.

Також нагадаємо, що офіційна ціна комплекту Starlink - 599 дол, а Starlink Business - 2499 дол. Перший підтримує завантажування зі швидкістю до 300 mbps, а другий - до 500 mbps. Спостерігачі кажуть, що в Україну поставляються як одні, так і другі комплекти.

 

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