Сервіс для обліку грошей Finmap надає волонтерам безплатний доступ

7 апреля 2022 г., 12:55

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Онлайн-сервіс Finmap для ведення обліку грошей для бізнесу задля підтримки українських волонтерів запускає проєкт «Finmap for UA volunteers – Save Ukraine», та надає безплатний доступ для ведення фінансової звітності за волонтерською діяльністю, яка пов'язана зі збором коштів.

Наразі українці можуть отримати двомісячний доступ до сервісу безплатно задля спрощення обліку грошей, що вони збирають та витрачають в межах своєї волонтерської діяльності. Під волонтерством мається на увазі діяльність, спрямована на допомогу Україні, армії, українським громадянам та тваринам (перевезення, закупки продуктів, гуманітарки, закупівлі та допомога ЗСУ, Теробороні тощо).

За допомогою сервісу волонтери зможуть:

автоматично фіксувати надходження та витрати, синхронізувавши сервіс с банківськими рахунками та картками;

звітувати про діяльність, маючи наочні дані;

планувати майбутні витрати на закупівлі та бачити, чи вистачає ресурсів або треба залучити додаткові.

Для отримання безплатного доступу необхідно:

Заповнити форму для волонтерів: https://finmap.online/#volonter. У формі зазначити, якою діяльністю ви займаєтесь, та надати підтвердження волонтерської діяльності – сторінку в соцмережах, скріни, виписки по картах тощо; Пройти реєстрацію у сервісі (одразу після заповнення форми); Дочекатись зворотного зв'язку від менеджера Finmap та отримати доступ до сервісу на 2 місяці для ведення фінансового обліку волонтерської діяльності.

Волонтерам, які вже є користувачами Finmap, також треба заповнити форму для волонтерів та створити нову компанію. Після чого отримати два місяці для обліку своєї волонтерської діяльності.

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