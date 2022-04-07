Робота енергосистеми України на 6 квітня

7 апреля 2022 г., 11:05

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Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулу добу електропостачання відновлено понад 18,2 тисячам споживачів.



Зокрема, у Харківській області – 5457 споживачам, Сумській – 3998, Київській – 2300, Чернігівській – 2000, Луганській – 2000, Запорізькій – 1575, Миколаївській – 645, Донецькій – 230 споживачам.



Підкреслюється, що українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 6 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1260 населених пунктів, загалом понад 758,4 тисяч споживачів.



Енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц.



В мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів.



Діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни. Станції готові до пропуску весняної повені.

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