SpaceX демонструє нові масивні супутники Starlink V3

17 октября 2025 г., 11:45

0

Tweet

SpaceX представила свої нові супутники Starlink V3, які, за її словами, забезпечать користувачам гігабітне підключення та дозволять мережі Starlink досягти пропускної здатності низхідного каналу у 60 Тбіт/c. Компанія стверджує, що кожен запуск збільшить пропускну здатність у 20 разів порівняно з поточним пропонуванням V2 Mini.



Тепер зрозуміло, чому SpaceX почала використовувати свій потужніший Starship замість наявної ракети Falcon 9, яка застосовувалася для розгортання супутників попереднього покоління. Окрім очевидно значно більшої фізичної форми, супутник V3, за оцінками, важить до 2000 кг. Для порівняння, наявні супутники V2 Mini важать менш як 600 кг, а супутники V1 — близько 300 кг.



Оскільки супутники Starlink V3 великі та важкі, тож який приріст продуктивності мережі вони забезпечують? Останнє повідомлення SpaceX у соціальних мережах щодо продуктивності цих пристроїв досить лаконічне. Однак, воно підкреслює, що V3 «забезпечать гігабітне підключення користувачам і розроблені для додавання 60 Тбіт/c пропускної здатності низхідного каналу до мережі Starlink».



Але у попередніх новинних релізах та заявах розкриваються деталі V3. Важливим моментом є те, що під час кожного майбутнього запуску Starship можна буде вивести на орбіту 60 супутників V3. «Це більш ніж у 20 разів більше пропускної здатності, доданої з кожним запуском V2 Mini на Falcon 9», — заявляє SpaceX. Крім того, кожен новий супутник V3 може забезпечити пропускну здатність 1000 Гбіт/с для завантаження та 200 Гбіт/с для вивантаження, що робить їх більш ніж у 10 разів швидшими за моделі V2.



Архітектура нового покоління цих супутників має забезпечити збільшену зону покриття та швидкість, щоб усунути проблеми зі зв’язком та пропускною здатністю, з якими стикаються деякі поточні користувачі сервісу. Однак раніше було зазначено, що користувачам Starlink знадобиться нове обладнання, щоб повною мірою скористатися найкращими швидкостями, які забезпечать супутники V3.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI