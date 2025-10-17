Apple готує MacBook Pro із сенсорним екраном?

17 октября 2025 г., 12:35

Згідно з інформацією Bloomberg, компанія Apple готується до історичного кроку, вперше випустивши версію свого комп'ютера Mac із сенсорним дисплеєм. Якщо це станеться, це буде кардинальною зміною політики, якої дотримувався ще співзасновник Стів Джобс, який свого часу стверджував, що "вертикальні сенсорні поверхні" не мають сенсу.



За інформацією джерел, знайомих із планами, оновлений MacBook Pro зі сенсорним екраном очікується наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Нові машини, які мають кодові назви K114 та K116, також матимуть тонший та легший корпус і працюватимуть на процесорах наступного покоління M6.



Сенсорний MacBook Pro отримає дисплеї з технологією OLED — тим самим високоякісним стандартом, який зараз використовується в iPhone та iPad Pro. Це буде перше застосування такої висококласної, системи у Mac. Окрім сенсорного екрана, Apple планує й інші помітні зміни дизайну: компанія відмовиться від традиційного вирізу "чубчика" у верхній частині екрана, натомість буде використано дизайн "отвору-перфорації", схожий на концепцію Dynamic Island в iPhone. Щоб усунути поширений недолік сенсорних ПК, де екран "підстрибує" при натисканні, Apple розробила посилений шарнір та оновлену апаратну частину дисплея для забезпечення стабільності.



Попри додавання сенсорної панелі, ноутбук збереже повноцінний трекпад та клавіатуру, дозволяючи користувачам вибирати між сенсорним та традиційним керуванням, що відповідає підходу конкурентів, таких як Dell, Lenovo та Microsoft. Через використання дорожчих компонентів, зокрема OLED-дисплея та сенсорної інтеграції, очікується, що нові 14- та 16-дюймові MacBook Pro коштуватимуть на кілька сотень доларів дорожче за поточні версії. Протягом багатьох років Apple чинила опір ідеї сенсорних Mac, просуваючи iPad як основний пристрій із сенсорним інтерфейсом. Однак, оскільки зростання продажів планшетів сповільнилося, а сенсорні екрани стають обов'язковою функцією на ринку ПК, компанія прагне наздогнати конкурентів. Рішення про додавання цієї функції в інші моделі, такі як MacBook Air, залежатиме від реакції ринку на цю новинку преміум-класу.

