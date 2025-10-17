Китай десятки років систематично зламував секретні комп'ютерні системи уряду Великої Британії

17 октября 2025 г., 10:25

Bloomberg повідомляє про те, що китайські державні суб'єкти десятки років систематично та успішно компрометували секретні комп'ютерні системи уряду Великої Британії. Ця довгострокова операція, підтверджена колишніми високопоставленими чиновниками, дозволила Пекіну отримувати доступ до засекреченої інформації низького та середнього рівня.



Такий тривалий і систематичний доступ, хоча і не зачіпав найвищих рівнів секретності, дозволив Китаю накопичити величезний масив розвідувальних даних про політичні рішення, економічну стратегію, переговорні позиції та внутрішні процеси британського уряду. Більше того, це дало можливість створити детальні профілі тисяч урядовців та осіб, які приймають рішення, що є безцінним для контррозвідки та операцій впливу, а також моніторити комунікації та планування в критичних секторах.



Експерти зазначають, що успіх операції пояснюється її довготривалим, латентним характером та використанням різноманітних, високотехнологічних методів, що ускладнювало виявлення. Це розкриття підтверджує постійні попередження Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC), який класифікує Китай як "надзвичайно складного та потужного суб'єкта загрози". Діяльність Пекіна націлена не лише на уряд, але й на широкий спектр секторів, включаючи критичну національну інфраструктуру, академічні кола та приватний бізнес.



Цей скандал створює значний політичний тиск на британський уряд, який змушений переглянути свій рівень співпраці з Пекіном, особливо у високочутливих технологічних та інфраструктурних проектах. Очікується, що Лондон значно збільшить інвестиції у кібербезпеку, оскільки викриття підкреслює "зростаючий розрив" між рівнем загрози та здатністю країни захищати свої державні системи. Крім того, ймовірно, буде ініційовано внутрішнє розслідування для встановлення, чому компрометація тривала так довго, та посилення протоколів безпеки, особливо для мереж, які працюють із низько- та середньозасекреченою інформацією.

