MUK просуватиме рішення Ekahau для проєктування та оптимізації бездротових мереж

16 декабря 2025 г., 12:25

0

Tweet

Група компаній MUK оголошує підписання дистриб’юторської угоди з Ekahau, світовим лідером у сфері проєктування, аналізу та моніторингу Wi-Fi-мереж, що охоплює території Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Монголії, Молдови, Албанії, Північної Македонії, Сербії, Словенії, Словаччини, Хорватії та України.

Ekahau розробляє передові інструменти для проєктування, аналізу та оптимізації бездротових мереж. Флагманські рішення компанії, включаючи Ekahau AI Pro, Ekahau Sidekick та платформу Ekahau Cloud, дозволяють організаціям ефективно планувати високопродуктивні Wi-Fi мережі, виявляти проблеми покриття та забезпечувати стабільний зв'язок у будь-яких умовах.

Рішення Ekahau поєднують поглиблений радіочастотний аналіз, автоматизовані рекомендації та оптимізацію на базі AI, допомагаючи компаніям створювати надійну, безпечну та масштабовану бездротову інфраструктуру. Використовувані підприємствами, операторами та системними інтеграторами по всьому світу інструменти Ekahau дозволяють ІТ-командам швидко діагностувати проблеми, усувати «сліпі зони» та підтримувати безперебійну роботу критично важливих сервісів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI