Создатель Pokémon Go предлагает строить метавселенную в реальном мире

10 ноября 2021 г., 16:15

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Niantic, наиболее известная благодаря созданию одной из самых успешных мобильных игр в истории, Pokémon Go, объявила о доступности первого набора AR-инструментов для платформы Lightship, позволяющих разработчикам приступить к созданию метавселенной реального мира в масштабе всей планеты.

Джон Ханке (John Hanke), основатель и исполнительный директор Niantic, является ярым противником идеи увлечения людей из реального мира в виртуальную метавселенную, которую отстаивает глава Meta, Марк Цукерберг. В своём августовском блоге Ханке назвал идею метавселенной «кошмарной антиутопией». Альтернативный путь, который Niantic избрала с платформой Lightship, по словам Ханке, «побуждает людей делать что-то вместе с другими живыми людьми».

Комплект кроссплатформенной разработки ПО для Lightship с поддержкой iOS и Android будет доступен как часть Augmented Reality Developer Kit (ARDK) на сайте Lightship.dev. Он предоставляет три основные функции дополненной реальности:

Картографирование в реальном времени с использованием технологии определения глубины и камер смартфонов позволяет виртуальным объектам правильно отображаться, как если бы они существовали в реальном мире.

Семантическая сегментация наделяет приложения способностью осознавать окружающий мир, понимая разницу между такими частями реальной среды как земля, небо, вода, здания и многое другое.

Социальный обмен и удаленное сотрудничество с помощью многопользовательского взаимодействия. ARDK позволяет максимально упростить многопользовательский режим для разработчиков, обеспечивая синхронизацию виртуального контента и взаимодействия пользователей в реальном времени.

Первые два упомянутых интерфейса Lightship ARDK в настоящее время бесплатны для разработчиков, независимо от того, сколько людей используют их приложения. Многопользовательский интерфейс бесплатен для приложений, не превышающих квоту 50 тыс. активных пользователей в месяц.

Niantic отдельно объявила о создании Niantic Ventures для инвестирования и установления партнёрских отношений с компаниями, занимающимися дополненной реальностью. Фонд со стартовым капиталом 20 млн долл. призван содействовать созданию реальной метавселенной и глобальной экосистемы приложений Niantic.

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