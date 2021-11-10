Сервіс зберігання даних Oracle Exadata Cloud@Customer стає доступним замовникам в Україні

10 ноября 2021 г., 16:55

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Oracle анонсувала в Україні рішення Exadata [email protected], яке забезпечує безпечне розміщення та обробку клієнтських даних у регіоні замовника. Це дає змогу компаніям виконувати вимоги до розміщення даних на території України та користуватися всіма перевагами публічної хмарної інфраструктури Oracle у їхній IoT-інфраструктурі, включно з Data Flow, Data Science, Data Catalog, Digital Assistant та Data Integration.

В Україні діють суворі правила щодо розміщення персональних даних. Спільно з партнерами, у тому числі ERC та MUK Group, Oracle працює над тим, щоби замовники могли повністю виконувати ці регуляторні вимоги та безпечно зберігати конфіденційні дані на території країни. Завдяки цьому замовники зберігають повний контроль над процесом впровадження інновацій та прискоренням переходу на хмарні рішення.

Exadata [email protected] – це найпростіший спосіб перенести в хмару бази даних Oracle, оскільки цей сервіс забезпечує повну сумісність з наявними системами та хмарними рішеннями Oracle Exadata. Багато міжнародних компаній успішно використовують Oracle Exadata [email protected] в процесі реалізації стратегії цифрової трансформації.

«Oracle [email protected] дає компаніям змогу дотримуватися нормативних вимоги щодо місця розміщення та обробки даних із малою затримкою під час роботи додатків, а також використовувати всі переваги хмарних сервісів Oracle Cloud Infrastructure у своїх ЦОД», – коментує регіональний директор Oracle в Україні Сергій Янчишин.

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