Ноутбук Asus із 16-дюймовим дисплеєм у корпусі 15-дюймового

10 ноября 2021 г., 15:35

0

Tweet

ASUS Republic of Gamers (ROG) повідомла про початок продажу в Україні ROG Zephyrus M16 – ігрового ноутбука, оснащеного чудовим 16-дюймовим дисплеєм і потужним процесором Intel. Він виконаний у надтонкому корпусі, який за розмірами відповідає типовому 15-дюймовому ноутбуку.



Стильний Zephyrus M16 вміщує 16-дюймовий дисплей у тонкому корпусі, який на 5% менше, ніж у минулорічної версії 15-дюймового Zephyrus M15 (GU502). Ультратонка рамка (товщиною лише 4,6 мм) обрамлює дисплей з усіх чотирьох сторін. Цьому сприяла нова конструкція шлейфа дисплея, яка дозволила виконати нижню рамку настільки ж тонкою, як і решту рамок. У цілому ця конструкція забезпечує вражаюче співвідношення екрана до площі кришки – цілих 94%.



Панель ноутбука відзначається високою частотою оновлення (165 Гц) і роздільною здатністю WQHD, що гарантує відмінну плавність і деталізацію, а час відгуку 3 мс робить чітким відтворення динамічних сцен. Технологія адаптивної синхронізації Adaptive-Sync усуває ефект розриву кадру та робить ігровий процес ще більш плавним, синхронізуючи частоту оновлення екрана з частотою виведення кадрів графічним процесором.

Ноутбук також задовольнить високі вимоги розробників мультимедійного контенту, адже дисплей відкалібровано в заводських умовах і сертифіковано Pantone як такий, що забезпечує достовірність кольорів безпосередньо «з коробки». Повне покриття колірного простору DCI-P3, який використовується в кінематографічній галузі, означає розширену палітру кольорів, тоді як максимальна яскравість у 500 кд/м2 дає змогу користувачам комфортно працювати навіть на відкритому повітрі за умов яскравого сонячного світла.



Співвідношення сторін 16:10 створює додатковий простір для меню та панелей інструментів по вертикалі, що додає зручності в повсякденній роботі. Більш комфортним стає також перегляд вебсторінок, процес створення вмісту та геймплей, адже гравцям відкривається додаткове місце для виведення різноманітної ігрової інформації.



Процесор Core i9-11900H у максимальній конфігурації працює на частоті до 4,9 ГГц, забезпечуючи надзвичайну продуктивність. Ця восьмиядерна модель, що підтримує виконання 16 потоків одночасно, з легкістю впорається з високими навантаженнями, які супроводжують ігрові трансляції, рендеринг відеоматеріалів і творчі проєкти.



Щоб ще більше підвищити продуктивність ноутбука в багатозадачному режимі, обсяг його оперативної пам'яті можна розширити до 48 ГБ (підтримуються модулі пам'яті DDR4-3200). Завдяки високошвидкісному твердотільному накопичувачу з інтерфейсом PCIe 4.0, масивні ігри й програми завантажуються швидше, заощаджуючи безцінний час. Місткість накопичувача становить до 2 терабайт, тому крім великої колекції ігор на ньому знайдеться місце й для професійних проєктів.



Відеокарта GeForce RTX 3070 для ноутбуків забезпечує надзвичайну ігрову продуктивність Zephyrus M16 для такого тонкого корпусу. Ефективне охолодження та технологія ROG Boost дозволяють графічному процесору працювати на тактовій частоті до 1390 МГц з лімітом потужності 80 Вт. Технологія Dynamic Boost надає додаткові 20 Вт потужності, коли навантаження на процесор зменшується, що забезпечує ще більш високу графічну продуктивність.



Комплекс інтелектуальних технологій охолодження, що реалізується в ноутбуках серії ROG, гарантує баланс високої продуктивності, тихої роботи та оптимальних показників температури в тонкому й легкому корпусі. Рідкий метал, що використовується в ролі термоінтерфейсу процесора, знижує його температуру на 10°C у порівнянні зі звичайною термопастою. Шість теплових трубок відводять теплоту від центрального та графічного процесорів до радіаторів, розташованих на краю корпусу, де воно виводиться назовні парою вентиляторів Arc Flow. Кожен із вентиляторів Arc Flow оснащений 84 лопатками спеціальної аеродинамічної форми, яка допомагає посилити потік повітря та одночасно знизити турбулентність а, отже, шум. Коли температура в корпусі падає нижче 50°C система охолодження зупиняє вентилятори, стаючи повністю безшумною. Технологія самоочищення перешкоджає накопиченню пилу в системі охолодження.



ROG Zephyrus M16 – по-справжньому портативний ноутбук. Тонкий (товщиною лише 19,9 мм) і легкий (масою всього 1,9 кг) пристрій зручно переносити, адже він може без проблем поміститися в будь-який рюкзак. Акумулятор високої ємності (90 Вт·год) гарантує до 10 годин[1] відтворення відео в автономному режимі, а технологія швидкого заряджання дозволяє зарядити його до 50% лише за 30 хвилин. І хоча для максимальної продуктивності необхідний повнорозмірний адаптер, ноутбук може впоратися з повсякденною роботою, працюючи від компактного адаптера живлення Type-C.



У будь-якій ситуації Zephyrus M16 демонструє професіоналізм та увагу до деталей. Колір Off Black надає йому стриманий зовнішній вигляд, а модні деталі, як-от 8279 отворів у кришці, через які видно мерехтливу призматичну плівку, додають індивідуальності. Стійке до збирання відбитків пальців покриття магнієво-алюмінієвого корпусу допомагає ноутбуку виглядати чистим і свіжим наприкінці дня. Покриття «софт-тач» робочої поверхні забезпечує прохолоду та комфорт у зоні розміщення рук.



Оновлений шарнір 180° ErgoLift відкриває нові можливості для користувачів. Цей шарнір при відкритті кришки піднімає задню частину ноутбука, що дозволяє розташувати клавіатуру під зручним кутом для набору тексту, дає вентиляційним отворам більше місця для втягування повітря й дозволяє спрямованим вниз динамікам видавати більш гучний звук. Кришку ноутбука можна встановити під будь-яким кутом до 180°.



Система Zephyrus M16 із шістьма динаміками та технологія Dolby Atmos додає динаміки іграм, фільмам та музиці. Два додаткові високочастотних динаміки та два сабвуфери з функцією усунення резонансу покращують відтворення високих частот і басів.



Ноутбук ROG Zephyrus M16 вже доступний в Україні за ціною від 51 999 грн (конфігурація з процесором Intel Core i7-11800H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, ОЗП 16 ГБ та SSD 512 ГБ).

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!