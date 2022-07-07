Softprom розширює продаж рішень Bentley Systems на 11 країн

7 июля 2022 г., 13:55

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Компанія Softprom оголосила про розширення партнерського контракту з Bentley Systems, розробника програмного забезпечення для проєктування та управління інфраструктурою, включаючи автомобільні дороги, мости, аеропорти, хмарочоси, заводи та електростанції.



Тепер продаж рішень Bentley Systems для партнерів та їх клієнтів здійснюється на наступних територіях: Вірменія, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Молдова, а також у країнах Східної Європи: Австрія, Швейцарія, Румунія, Болгарія.



Фахівці Softprom забезпечують професійну консультацію щодо підбору продуктів під потреби бізнесу, підтримку у пілотних проєктах, оплату у національній валюті через представництва у зазначених країнах.



Bentley надає рішення для повного життєвого циклу об'єктів інфраструктури з урахуванням потреб різних спеціалістів – інженерів, архітекторів, планувальників, підрядників, IT менеджерів, операторів та інженерів технічного обслуговування.



MicroStation - рішення для проектування та роботи з проектною документацією. Забезпечує динамічну взаємодію з 3D, 2D-кресленнями для отримання надійної документації у вигляді точних креслень, інформаційно насичених тривимірних PDF-файлів та тривимірних схем.



Цифровий двійник будівництва з ContextCapture надає можливість створення детальних 3D-моделей на основі звичайних фотографій для використання при проєктуванні, будівництві або експлуатації.



Plaxis - система для кінцево-елементного аналізу у геотехнічних проєктах. Проводиться проєктування та виконання аналізу методом кінцевих елементів деформацій та стійкості ґрунту та скельних порід, розрахунку взаємодії споруди з ґрунтом, впливу теплових потоків та ґрунтових вод.



Крім того, Bentley Systems ще має у своєму портфелі такі системи: STAAD - рішення для 3D аналізу та проєктування будівельних конструкцій, SYNCHRO - управління будівництвом інфраструктури в одному місці, ProStructure - рішення для сталевих та залізобетонних конструкцій, ProjectWise - система інженерного документообігу та електронного архіву BIM-проектів. А також системи OpenBuildings, OpenFlow, OpenRoads та інші.

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